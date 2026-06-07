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Incendiu puternic la un depozit de fier vechi din Sighișoara. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

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pompieri
Foto: ISU-BIF preluată de News.ro

Un incendiu care se manifestă cu flacără deschisă şi cu degajări mari de fum a izbucnit, duminică după-amiază, la sediul unui depozit de fier vechi, în Sighişoara. Primele date de la faţa locului arată că nu sunt victime în urma acestui eveniment, a anunțat ISU Mureș.

Evenimentul a fost anunţat la sediul unui operator economic situat pe strada Târnavei, din municipiul Sighişoara, scrie News.ro.

„Incendiul se manifestă la un depozit de fier vechi, cu flacără deschisă şi degajări mari de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi”, informeză reprezentanţii ISU Mureş.

În primă fază, la locul evenimentului au fost mobilizaţi pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, în sprijinul acestora fiind trimisă şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş.

La ora transmiterii acestei ştiri incendiul este localizat, iar echipajele acţionează în continuare pentru lichidarea focarelor şi înlăturarea efectelor negative produse de flăcări.

ISU Mureş precizează că în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime.

Editor : Ana Petrescu

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