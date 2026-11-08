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Video Incendiu puternic la două locuințe din Chiajna: pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Data publicării:
incendiu chiajna
Foto: Captură video Digi24
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Pompierii intervin duminică, 8 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu puternic care se manifestă la două locuințe din Chiajna. Eduard Ștefan, reprezentant ISU București-Ilfov, a declarat la Digi24 că, până în acest moment, nu au fost identificate victime și nici oameni în interiorul locuințelor.

Conform reprezentantului ISU București-Ilfov, incendiul se manifestă la două locuințe cu regim de înălțime P+1.

„De la sosirea colegilor mei, incendiul nu s-a extins la mai multe locuințe, deși exista inițial pericolul de propagare a acestuia. La sosirea colegilor mei, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, dar, din fericire, în momentul de față este localizat, nemaifiind posibilitatea de extindere a acestuia.

(..) Din informațiile pe care le am, până în momentul de față, nu au fost identificate victime și nu au fost identificate persoane în interiorul locuințelor, dar informațiile se pot schimba în orice moment”.

Acesta a explicat că există degajări de fum și este recomandat ca oamenii din zonă să nu-l inhaleze: „Nu s-a impus până în momentul de față emiterea unui mesaj RO-ALERT, nefiind degajări de fum atât de dense și atât de intense”.

Reprezentantul ISU București-Ilfov a explicat că situația este sub control, iar incendiul este localizat și se lucrează la lichidarea acestuia.

La fața locului se intervine cu opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

„Numărul mai mare de autospeciale a fost necesar pentru asigurarea unei cantități destul de mare de apă, dar și a efectivului necesar pentru a respinge acest incendiu. Alimentarea autospecialelor se face direct de la rețeaua de hidranți, fiind hidranți chiar lângă locul intervenției”.

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Editor : A.M.G.

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