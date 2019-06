Iubita lui Mazăre, la Rahova: Lună de miere am avut de când ne-am cunoscut. Nu știu de ce m-a cerut acum în căsătorie

Roxana Mihalache, viitoarea soție a lui Radu Mazăre, s-a prezentat, joi, la Penitenciarul Rahova, unde a declarat că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie, însă vor trece peste faptul că acesta este închis. Mihalache a spus că, de când l-a cunoscut pe Mazăre, s-a simțit în luna de miere, potrivit Mediafax.

„Eu tot am întrebat unde trebuie să mergem, de ce, cum? Mergem la Poliție. O să vă zică responsabilul. Toată această poveste cu responsabilul până în momentul în care am ajuns acolo și acest responsabil nu mai apărea. Ne-au luat toate lucrurile și ne-au ținut arestați într-un birou”, a rememorat Roxana Mihalache momentul arestării din Madagascar.

Viitoarea soție a lui Radu Mazăre a spus că fostul edil nu a avut probleme în Madagascar: „El nu a avut niciodată probleme în Madagascar. (...) Niciodată cu nimic (nu l-a căutat poliția, n.r.). (Autoritățile, n.r.) Știau că el locuiește și de situația lui.”.

Întrebată cum era viața lor în Madagascar, Mihalache a spus că era „una normală”.

„Plăcută, cu activități. Foarte frumos. Eu, funcția pe care o am, nu am timp să stau la plaje, ba din contră, mă ocup de tot ce înseamnă administrativ, de client. Și tot ce înseamnă administrativ”, a spus Roxana Mihalache.

Iubita lui Mazăre a spus că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie: „Nu m-am așteptat (să o ceară de soție, n.r). Relația pe care o am cu Radu am avut-o și o am în continuare am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. (...) Inelul, rochia, și lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. (...) Nu ne-am gândit la copil. Nici înainte, nici acum. Sincer nu știu de ce a făcut-o acum (a cerut-o în căsătorie, n.r.). Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. (...) Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”.

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, vrea să se căsătorească cu iubita sa pe data de 10 iulie, așteptând în acest sens un răspuns de la oficialii Primăriei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele. Inițial, fostul edil a vrut să se căsătorească pe 5 iulie, atunci când împlinește și 51 de ani, dar acest lucru nu va fi posibil.

Potrivit legii, numărul maxim de persoane care pot participa la un astfel de eveniment este de 10. „Familiile și atât. Și nu ajung toți membrii doritori”, a mai spus, pentru MEDIAFAX, fratele fostului primar.

O comisie a Penitenciarului Rahova a decis, după ce ce s-a încheiat perioada de carantină pentru Radu Mazăre, ca fostul primar al Constanței să rămână tot în această unitate de detenție, în regim închis, până în anul 2021.