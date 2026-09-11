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Video Jumătate dintre români se încălzesc cu lemne. Cât au ajuns să coste proviziile pentru o iarnă: „Sunt foarte scumpe”

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lemne de foc
Mulți români se confruntă cu cheltuieli mari pentru încălzire, alegând să cumpere lemne din timp pentru a face față iernii. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Jumătate din casele din România se încălzesc cu lemne și deci tot atâtea familii se lovesc, în această perioadă, de o cheltuială de ordinul miilor de lei. Ca să-și poată cumpăra lemnele pentru iarnă, mulți au strâns bani încă din vară. Pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați, încălzită cu sobe, costurile se ridică la aproximativ 5.000 lei.

Pentru cei care se încălzesc cu lemne, pregătirea pentru iarnă începe cu mult înainte ca temperaturile să scadă.

„Din octombrie până în mai, facem focul în sobe”, spune un bărbat din Gorj.

„Am cumpărat 8 metri cubi. Anul trecut, din octombrie parcă am început să facem focul în sobe, până în mai”, confirmă și altcineva.

„Sunt vânzări semnificative. Pe perioada de vară se caută foarte mult lemn de foc. Din estimările noastre, undeva până la jumătatea lui noiembrie se va căuta încontinuu”, spune Ovidiu Cârstoc, director Direcția Silvică Gorj.

Frigul vine cu o cheltuială care ajunge la câteva mii de lei. O casă de 100 de metri pătrați cu trei sobe poate să consume până la 12 metri cubi de fag. Asta înseamnă costuri de peste 5 mii de lei.

„Am cumpărat și am dat 5.000 de lei pe 10 metri cubi. E mult, dar n-avem ce face. Ne trebuie și cărbune, plus cărbune. Lemnele îmi ajung de pe un an pe altul, iar dacă va fi iarnă grea, vom face foc doar într-o cameră. Ce să facem altceva?!”, mărturisește o femeie.

„Scumpe, față de alte dăți sunt foarte scumpe! Sunt care n-au, săracii... sunt care n-au cu ce să cumpere”, spune întristată o altă localnică.

„Pe lângă banii pe care îi dau pentru ca lemnele să le fie transportate până la domiciliu, oamenii sunt nevoiți să mai cheltuiască încă o dată alți bani. Și asta pentru că lemnele trebuie tăiate și aranjate”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„200 de lei pe zi, așa se dă. Și mâncare”, calculează altcineva.

Un metru cub de lemn de foc costă aproximativ 450 de lei.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

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