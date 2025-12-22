Românii au început deja să pregătească meniurile de Sărbători și listele de cumpărături. În multe cazuri, se remarcă tendința de a cumpăra, găti sau de a mânca mai mult decât e cazul. Mâncăm ca să ne relaxăm după un an greu sau chiar pe fond emoțional, pentru că inclusiv mesele în familia extinsă pot fi stresante, spun psihologii. Din păcate, mâncatul fără măsură ne poate afecta sănătatea, atrag atenția medicii.

„Salată de boeuf, preparate de porc afumate, răcitură, salate cu maioneză, salată de pui cu ciuperci, sarmale, friptură sau prăjeli și încheiam cu cozonac sau cu tort.

Ajungeam seara să mă simt rău fizic”, povestește, sub protecția anonimatului, o femeie.

Așa arăta o masă de Crăciun pentru o pacientă care a apelat la psiholog și la nutriționist, după ce si-a dat seama că mănâncă în exces, mai ales în situații stresante.

„Avem niște mese în familie, unde nu mă simt confortabil și atunci, pentru a nu vorbi și a nu socializa cu cei pe care nu-i plac în mod deosebit, încerc să mănânc”, recunoaște femeia.

„Mâncatul compulsiv nu vine pe foame, vine pe emoții dezechilibrate, pe suferință. Mergem și la mama, și la tata, și la bunici, și la prieteni și peste tot există mâncare”, explică Raluca Modoranu, psihiatru Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.

Mulți români recunosc că mâncatul în exces e pe lista tradițiilor de Sărbători, iar unii încearcă să își tempereze cu greu acest obicei.

„E bine să avem de toate pe masa de Crăciun pe final de an. Trecem la dietă după”, spune o doamnă.

„Umpli coșul, să iei de toate, că cine știe, mâncăm și după Sărbători. Se face o risipă foarte mare!”, e de părere un tânăr.

„Este o cheltuială nesăbuită de bani”, concluzionează altcineva.

Specialiștii au și câteva sfaturi pentru gurmanzi.

„Să grupăm, eventul, câte două feluri de mâncare la o masă, să ne hidratăm, să nu asociem mâncărurile foarte bogate în grăsimi la aceeași masă, cum ar fi salatele cu maioneză cu fripturile foarte grase. Dacă mesele noastre sunt foarte încărcate, ideal ar fi să lăsăm desertul la gustare”, recomandă nutriționistul Adina Rusu.

Nutriționiștii avertizează că persoanele care țin diete restrictive înaintea Sărbătorilor au tendința de a mânca, ulterior, peste măsură.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia