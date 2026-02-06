Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 a început vineri seară, pe stadionul San Siro din Milano, marcând startul oficial al competiției olimpice. România este prezentă la debutul Jocurilor cu o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă.

Parada sportivilor, desfășurată simultan în patru locații

Actualizare 21.56 Parada sportivilor a fost organizată în premieră în patru locuri diferite: Milano, pe Stadionul Olimpic Milano San Siro, Cortina d’Ampezzo, în centrul orașului, Predazzo, pe Stadionul de sărituri cu schiurile, și Livigno, în Parcul de zăpadă.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Foto: The Olympic Games/ X Deschide galeria foto

Trei comitete olimpice naționale au participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice de iarnă: Benin, Guineea-Bissau și Emiratele Arabe Unite.

Conform tradiției olimpice, Grecia a deschis parada, în semn de recunoaștere a statutului său de leagăn al Jocurilor Olimpice. Ultimele delegații care defilează sunt cele ale Statelor Unite, Franței și Italiei, viitoarele gazde ale următoarelor ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă: Utah 2034, Alpii francezi 2030 și Milano Cortina 2026.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Actualizare 21.50 Mariah Carey a emoționat stadionul și publicul din întreaga lume, interpretând piesa Nel Blu, dipinto di Blu a lui Domenico Modugno, cunoscută și sub numele de Volare. Artista a purtat o rochie creată de Fausto Puglisi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anterior, interpretarea piesei Nessun Dorma! de Luciano Pavarotti a răsunat în stadion. Totodată, organizatorii au adus un omagiu Raffaellei Carrà.

Pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, segmentul protocolar a avut loc în două orașe-gazdă simultan.

Ceremonia a continuat cu un videoclip. Într-un tramvai din Milano apare un pasager misterios. Acesta se apleacă pentru a ridica o jucărie de pluș căzută pe podea: este președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Tramvaiul oprește în fața Stadionului Olimpic Milano San Siro. Însă surpriza continuă – șoferul tramvaiului este Valentino Rossi, de nouă ori campion mondial la motociclism MotoGP.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Momentul protocolar: intrarea președinților, steagul italian și imnul național

În stadion au fost prezentați președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella, și președintele Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry.

Steagul italian a fost introdus inițial sub forma a trei grupuri de modele, care au purtat creații Giorgio Armani în culorile verde, alb și roșu, simbolizând drapelul național. Pe ecrane a fost afișată fotografia regretatului designer, moment întâmpinat cu aplauze de public.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vittoria Ceretti a înmânat steagul italian, în formă fizică, gărzii de onoare a Carabinierilor italieni, Corazzieri, care l-a arborat. În Cortina d’Ampezzo, steagul a fost purtat de campionii olimpici italieni ai ștafetei masculine de schi fond de la Torino 2006: Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer și Cristian Zorzi.

Imnul național al Italiei a fost interpretat simultan în Milano, de Laura Pausini, și în Cortina d’Ampezzo, de un cor montan, în timp ce steagul a fost înălțat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

A urmat apoi o nouă etapă a ceremoniei: „Milano și Cortina: orașul și muntele”, un moment simbolic ce a unit cele două orașe-gazdă.

Știrea inițială

Ceremonia de deschidere a avut loc vineri, 6 februarie, de la ora 20:00, ora locală, respectiv 21:00, ora României.

Ceremonia principală se desfășoară pe stadionul San Siro din Milano, însă, în premieră în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, festivități simultane au loc și în alte trei locații: Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo. Conceptul reflectă amploarea geografică a competiției, ale cărei întreceri sunt organizate în regiuni aflate la distanțe mari una de cealaltă.

Până la 22 februarie, peste 3.500 de sportivi din 93 de țări concurează pentru 195 de medalii în cadrul a 16 discipline sportive olimpice. Competițiile se desfășoară în opt localități din Italia, printre care Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Predazzo, Bormio, Antholz și Tesero.

România este reprezentată la această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de 28 de sportivi și o rezervă, calificați în opt discipline: biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboard. Pentru unii dintre sportivii români, Milano–Cortina 2026 reprezintă prima experiență olimpică, în timp ce alții revin pe cea mai importantă scenă a sportului mondial.

A început ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. România intră în competiție. Foto. Comitetul Olimpic și Sportiv Român/ Facebook Deschide galeria foto

Defilarea României are loc în mai multe locații, în funcție de zonele de competiție. La Milano, purtătorul de drapel al delegației României este Julia Sauter, sportivă calificată în proba de patinaj artistic. La Livigno, Team Romania este condusă de Kata Mandel, în proba de snowboard, și de Alexandru Ștefănescu, la schi alpin. La Predazzo, delegația României defilează sub conducerea Danielei Toth, la sărituri cu schiurile, și a lui Paul Pepene, în probele de schi fond. La Cortina d’Ampezzo, unde se află cea mai numeroasă parte a delegației României, Mihai Tentea, component al echipei de bob, conduce grupul tricolor, din care face parte și Raluca Strămăturaru, aflată la a cincea participare la Jocurile Olimpice de iarnă.

Organizatorii au pregătit un spectacol care pune accent pe valorile olimpice, unitate și identitatea culturală a Italiei. Ceremonia include parada delegațiilor, momente artistice și aprinderea flăcării olimpice, evenimente considerate punctele culminante ale deschiderii oficiale.

În cadrul ceremoniei sunt prezenți oficiali de rang înalt și reprezentanți ai mai multor state, inclusiv vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, și secretarul de stat american Marco Rubio.

Spectacolul de deschidere include apariții ale unor artiști internaționali de renume, printre care Mariah Carey, Andrea Bocelli și Laura Pausini, alături de actori italieni cunoscuți. Peste 1.300 de artiști și voluntari participă direct pe scenă, în timp ce alte câteva sute de persoane sunt implicate în organizarea evenimentului în culise.

A început ceremonia de deschidere a JO Milano–Cortina 2026. Foto Profimedia

Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 introduc și o abordare inovatoare a ritualului flăcării olimpice. Pentru prima dată în istorie, există două flăcări olimpice: una amplasată la Milano, în zona Arco della Pace, și cealaltă la Cortina d’Ampezzo, în Piața Dibona. Organizatorii spun că acest concept simbolizează unitatea, fraternitatea între națiuni și caracterul co-găzduit al competiției.

Mascotele Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 sunt Tina și Milo, două hermeline, frați gemeni, ale căror nume provin de la orașele gazdă, Cortina și Milano. Cei doi sunt însoțiți de „The Flo”, șase ghiocei care promovează spiritul de echipă și incluziunea.

Italia găzduiește pentru a patra oară Jocurile Olimpice, după ediția de vară de la Roma 1960 și edițiile de iarnă de la Cortina d’Ampezzo 1956 și Torino 2006. Milano–Cortina 2026 reprezintă, totodată, prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă care poartă oficial numele a două localități gazdă.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se desfășoară între 6 și 22 februarie și includ 116 probe cu medalii în 16 discipline sportive, un număr mai mare față de ediția precedentă. Aproape jumătate dintre sportivii participanți sunt femei, procentul de participare feminină ajungând la un nivel record de 47%. Pentru prima dată, sportivele concurează pe aceleași distanțe ca sportivii în probele de schi fond, iar mai multe discipline beneficiază de paritate deplină de gen.

După ceremonia de deschidere, sportivii români intră în competițiile programate în zilele următoare, într-o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă care își propune să aducă sportul mai aproape de comunități și să extindă spiritul olimpic dincolo de stadion.

Citește și: Programul complet al sportivilor români la Milano-Cortina

Editor : Ș.A.