Autoritățile din Iași caută soluții pentru traficul aglomerat cu ajutorul inteligenței artificiale. Un exemplu este utilizarea dronelor utilitare, care să colecteze date din aer, să identifice care sunt punctele critice, iar semaforizarea să fie adaptată înainte să se creeze ambuteiaje. Șoferii sunt, însă, sceptici și nu cred că se vor găsi prea curând soluții pentru traficul din marile orașe.

Primăria din Iași a apelat la specialiștii din universități, pentru a găsi soluții care să fluidizeze traficul, folosind inteligența artificială. Inclusiv dronele utilitare vor fi folosite pentru a obține informații din aer. Scopul e să colecteze date, care să îi ajute pe specialiști să ia apoi decizii. De exemplu, cu privire la adaptarea semafoarelor în timp real la numărul de mașini.

„Dacă urmărim, cu ajutorul dronelor, anumite intervale de timp în care, să spunem, un sens este mai aglomerat ca altul, semaforul să poată, ulterior, și cu ajutorul inteligenței artificiale, să mențină, de exemplu, culoarea verde mai mult pentru sensul dominant”, explică Vlad Arsenoaia, conferențiar în cadrul Universității de Științele Vieții din Iași.

„Să aducem date, multe, milioane de date, care pot fi prelucrate prin inteligența artificială. Toate orașele mari sunt, să spunem, într-un colaps, din perspectiva traficului, datorită numărului excesiv de mașini, care este foarte greu de gestionat, în condițiile în care tramele stradale sunt cele de dinainte de 1990, în cea mai mare parte”, spune primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

La realizarea acestei analize vor contribui și cele 500 de camere de supraveghere ale primăriei și ale poliției locale. În prezent, ele sunt folosite pentru a rezolva probleme, nu pentru a le preveni.

„Supraveghează zonele cunoscute de conflict, acolo unde se întâmplă să avem blocaje rutiere sau nu funcționează semafoarele sau se produc accidente rutiere. Și dacă n-am lucra în acest tandem, dispeceratul în care ne aflam și polițiștii locali care sunt în teren, efectiv, s-ar bloca orașul”, a declarat, pentru Digi24, Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale Iași.

Șoferii sunt sceptici și nu cred că se vor găsi prea curând soluții pentru traficul din marile orașe.



„Toate benzile unu sunt ocupate de mașini parcate. Infrastructura, foarte proastă, dar nu-i de acum, e dintotdeauna! Nu știu dacă poate inteligența artificială să ne facă străzi sau să ne arate pe unde să mergem”, e de părere un șofer.

„Ar trebui o reorganizare de semafoare, de reprogramări de semafoare. La ora 12:00, la ora 17:00 și la ora 20.00 traficul este infernal”, spune un tânăr.

„Cu dronele ar fi o idee foarte bună, dar decongestionarea traficului, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie prin taxe mai mari pentru cei au mașinile mult mai ieftine”, sugerează altcineva.

Proiectul este realizat printr-un parteneriat între primărie, Academia Română și universitățile din oraș.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia