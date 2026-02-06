Live TV

Video Problema traficului, rezolvată cu AI. Soluția testată de un mare oraș din România, pentru a reduce aglomerația. Șoferii sunt sceptici

Data publicării:
aglomeratie masini trafic
Primăria din Iași a apelat la specialiștii din universități, pentru a găsi soluții care să fluidizeze traficul. Credit foto: Guliver/Getty Images

Autoritățile din Iași caută soluții pentru traficul aglomerat cu ajutorul inteligenței artificiale. Un exemplu este utilizarea dronelor utilitare, care să colecteze date din aer, să identifice care sunt punctele critice, iar semaforizarea să fie adaptată înainte să se creeze ambuteiaje. Șoferii sunt, însă, sceptici și nu cred că se vor găsi prea curând soluții pentru traficul din marile orașe.

Primăria din Iași a apelat la specialiștii din universități, pentru a găsi soluții care să fluidizeze traficul, folosind inteligența artificială. Inclusiv dronele utilitare vor fi folosite pentru a obține informații din aer. Scopul e să colecteze date, care să îi ajute pe specialiști să ia apoi decizii. De exemplu, cu privire la adaptarea semafoarelor în timp real la numărul de mașini.

„Dacă urmărim, cu ajutorul dronelor, anumite intervale de timp în care, să spunem, un sens este mai aglomerat ca altul, semaforul să poată, ulterior, și cu ajutorul inteligenței artificiale, să mențină, de exemplu, culoarea verde mai mult pentru sensul dominant”, explică Vlad Arsenoaia, conferențiar în cadrul Universității de Științele Vieții din Iași.

„Să aducem date, multe, milioane de date, care pot fi prelucrate prin inteligența artificială. Toate orașele mari sunt, să spunem, într-un colaps, din perspectiva traficului, datorită numărului excesiv de mașini, care este foarte greu de gestionat, în condițiile în care tramele stradale sunt cele de dinainte de 1990, în cea mai mare parte”, spune primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

La realizarea acestei analize vor contribui și cele 500 de camere de supraveghere ale primăriei și ale poliției locale. În prezent, ele sunt folosite pentru a rezolva probleme, nu pentru a le preveni.

„Supraveghează zonele cunoscute de conflict, acolo unde se întâmplă să avem blocaje rutiere sau nu funcționează semafoarele sau se produc accidente rutiere. Și dacă n-am lucra în acest tandem, dispeceratul în care ne aflam și polițiștii locali care sunt în teren, efectiv, s-ar bloca orașul”, a declarat, pentru Digi24, Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale Iași.

Șoferii sunt sceptici și nu cred că se vor găsi prea curând soluții pentru traficul din marile orașe.

„Toate benzile unu sunt ocupate de mașini parcate. Infrastructura, foarte proastă, dar nu-i de acum, e dintotdeauna! Nu știu dacă poate inteligența artificială să ne facă străzi sau să ne arate pe unde să mergem”, e de părere un șofer.

„Ar trebui o reorganizare de semafoare, de reprogramări de semafoare. La ora 12:00, la ora 17:00 și la ora 20.00 traficul este infernal”, spune un tânăr.

„Cu dronele ar fi o idee foarte bună, dar decongestionarea traficului, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie prin taxe mai mari pentru cei au mașinile mult mai ieftine”, sugerează altcineva.

Proiectul este realizat printr-un parteneriat între primărie, Academia Română și universitățile din oraș.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
donald trump
3
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
4
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ayatollahul Iranului și Donald Trump
5
Trump îl amenință pe ayatollahul Ali Khamenei: Ar trebui să fie foarte îngrijorat. Marco...
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Digi Sport
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
roata la vulcanizare
Drumuri pline de gropi, aglomerație în service-urile auto din toată țara. Cât poate ajunge să coste reparația unei mașini
povesti false
Povești emoționante false, generate cu AI, inundă internetul. Cazul „taximetristului” de la Gara de Nord, care dă bani nevoiașilor
atac ucrain dunare
Ministrul Apărării, despre atacurile cu drone rusești în zona Deltei Dunării: N-avem încă un zid. Acel „drone wall” este o utopie
Avion Antonov An-28
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și doborât peste 100 de drone rusești, inclusiv Shahed
MiG - 29
Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze, afirmă Zelenski. Câte aparate MiG-29 ar putea primi Ucraina
Recomandările redacţiei
EDL REPORTAJ FORTELE SPECIALE 050226_05051
Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care...
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Primarul Sectorului 3, sub control judiciar. Robert Negoiță nu are...
radu miruta la digi24
Planul ministrului Radu Miruță de a mări pensiile militare...
steve bannon
Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon...
Ultimele știri
Cum funcționează rețeaua cu „bancnote de tip Monopoly” a lui Ilan Șor, cu care Rusia ocolește sancțiunile și face tranzacții uriașe
Dosarul nuclear iranian și arsenalul balistic: problemele care complică revenirea la acord. Negocieri cu miză uriașă pentru SUA
O nouă simulare de război arată cum Rusia și-ar atinge „majoritatea obiectivelor” în doar câteva zile, dacă ar invada o țară NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Clipe de teroare pentru un apropiat al lui Horațiu Potra, inculpat în dosarul lui Călin Georgescu. A fost...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat până acum orașul Cluj-Napoca. Care este motivul
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
Casa de Pensii anunță eșec total la Mica Recalculare. Bani puțini în plus și număr mic de dosare recalculate
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...