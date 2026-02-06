Suntem campionii scumpirilor la alimente în Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că România este țara cu cele mai mari creșteri de preț în 2025. Aproape de trei ori peste media europeană.

În fiecare zi, oamenii se gândesc la ce să mai renunțe, din cauza prețurilor care tot cresc.

Românii au plătit considerabil mai mult pentru produsele de bază în 2025. Țara noastră a înregistrat o inflație alimentară de 6,7%, practic cea mai ridicată din UE, relatează Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

În clasamentrul făcut de Eurostat, cele mai mari scumpiri sunt la carne de vită și ciocolată. Urmează produse pe care românii le consideră esențiale: ouă, unt, zahăr și lapte.

Femeie: Mi se pare dramatică creșterea de prețuri.

Bărbat: Cred că ar trebui să ne încadrăm undeva pe la mijloc, nu pe primul loc la scumpiri, când suntem și cei mai săraci.

Bărbat: Au crescut extraordinar de mult, toată lumea se vaită. Ce să facem? Ne adaptăm. Poate vin vremuri mai bune, sperăm noi.

La nivelul Uniunii Europene, prețul alimentelor a crescut în medie cu 2,8% în 2025, față de anul precedent. În România creșterea a fost de două ori mai mare.

Cu cât s-au scumpit alimentele:



Ciocolată - 17,8%

Fructe congelate - 13,0%

Carne de vită - 10,0%

Ouă - 8,4%

Unt - 8,3%

Zahăr, gem, miere - 6,8%

Lapte proaspăt - 5,7%

sursa: Eurostat

Reporter: Iulia Stanciu / Operator: Cristi Dumitrașcu

Editor : Liviu Cojan