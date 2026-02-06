Franţa şi Canada au inaugurat consulate în capitala Groenlandei

Consulatele Franţei şi Canadei, ţări ce se opun planului administraţiei Trump de a-şi impune controlul asupra Groenlandei, au fost inaugurate vineri în capitala acestui imens teritoriu arctic, informează AFP şi dpa.

„Este o zi foarte importantă pentru noi ca ţară, pentru că vom avea azi deschiderea consulatului aici, la Nuuk, în Groenlanda”, a declarat şefa diplomaţiei canadiene Anita Anand, înainte de a înălţa drapelul ţării sale în faţa clădiri misiunii, în aplauzele unei delegaţii inuite din regiunea Inuit Nunangat, venită cu această ocazie.

Consulul general al Franţei, Jean-Noel Poirier, a sosit vineri la Nuuk, unde a preluat noua sa funcţie, notează sursele citate de Agerpres.

Potrivit dpa, Franţa a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care şi-a deschis un consulat în Groenlanda.

Ministrul francez de externe a precizat într-o postare pe X că Jean-Noel Poirier va fi responsabil, alături de alte sarcini, de consolidarea legăturilor politice cu factorii decizionali locali.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat planul de a inaugura un consulat la Nuuk în luna iunie, după ce preşedintele american Donald Trump declarase că doreşte ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu semiautonom al Danemarcei.

Editor : Liviu Cojan