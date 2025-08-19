Mersul la salon a devenit un lux. Saloanele de înfrumusețare conduc în topul scumpirilor. Tarifele au crescut cu 14% față de anul trecut, arată datele Institutului Național de Statistică. Cu toate astea, înfățișarea este importantă, spun oamenii. Chiar dacă resimt scumpirile pe propria piele, îngrijirea personală este o necesitate, nu un moft, sunt de părere aceștia.

La tuns, vopsit, manichiură sau pensat, clienții scot din buzunar mai mult cu 14% decât anul trecut. Românii spun că au simțit scumpirile din saloanele de înfrumusețare.

Femeie: Toate prețurile au crescut. Dacă anul trecut dădeam vreo 300 de lei pentru șuvițe, vopsit, tuns, adică tot pachetul, acum cred că e undeva la vreo 400 de lei.

Reporter: La manichiură, la pedichiură?

Femeie: Aici diferențele sunt puțin mai mici, vreo 30 de lei diferența.

Reporter: Și renunțați la ele sau?

Femeie: Păi nu prea. Ce să facem?! Nu prea renunțăm.

Femeie: Culoare, coafat, tuns - 100 și ceva de euro odată. Oricum, e consistentă creșterea.

Băiat: Tuns, că trebuie să fii îngrijit. S-a scumpit, adică e o scumpire treptată, întotdeauna, cu vreo 10 lei. Nu, clar! Nu pot să renunț. E un fel de necesitate. Înfățișarea e importantă!

Angajații saloanelor de înfrumusețare spun că TVA-ul mărit de la 1 august a scumpit, de asemenea, serviciile.

Reprezentant salon de înfrumusețare: De exemplu, la un tratament s-au mai adăugat 20 lei. Eu consider că, din toamnă, e clar că se vor gândi mult mai serios, nu neapărat să nu mai vină deloc... nu mai vin regulat, își mai amână un serviciu.

Nici frumusețea întreținută acasă nu e ieftină. Dermacosmeticele s-au scumpit considerabil, după creșterea TVA de la 9 la 21%.

Editor : Izabela Zaharia