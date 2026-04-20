Microbuz cu șapte persoane, răsturnat în Bistrița-Năsăud. Trei victime au nevoie de îngrijiri medicale

Un microbuz cu şapte persoane s-a răsturnat, luni seară, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale.

„Un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj SAJ si echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD intervin la un accident rutier (microbuz răsturnat) în localitatea Liviu Rebreanu”, a transmis, luni seară, ISU Bistriţa-Năsăud., scrie News.ro.

Din primele informaţii în accident sunt implicate şapte persoane, iar trei dintre acestea ar avea nevoie de îngrijiri medicale, a mai transmis sursa citată.

Echipaje medicale şi de poliţie intervin la faţa locului.

Editor : Ana Petrescu