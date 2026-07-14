Noua lege a salarizării intră în linie dreaptă. Ministerul Muncii anunță că proiectul va fi preluat de Parlament

Ministerul Muncii a anunțat că se află în etapa finală de elaborare a proiectului noii Legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reformă asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În contextul actual, în care Guvernul are atribuții limitate în ceea ce privește inițierea unor proiecte legislative, proiectul va fi preluat ca inițiativă parlamentară pentru a parcurge procedura de dezbatere și adoptare.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale finalizează procesul de elaborare a proiectului noii Legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reformă asumată de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). În acest context, ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, a avut astăzi o întâlnire tehnică de lucru cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), ai Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (INEC) şi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, în cadrul dialogului interinstituţional desfăşurat pentru definitivarea soluţiilor legislative”, a transmis Ministerul Muncii, marți pe Facebook.

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Potrivit instituției, întâlnirea face parte dintr-o serie de consultări tehnice desfășurate în ultimele luni cu partenerii sociali, ministerele și instituțiile din sistemul public.

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Consultări cu instituțiile și partenerii sociali

„Discuţiile fac parte din seria întâlnirilor tehnice derulate în ultimele luni cu partenerii sociali, ministerele şi instituţiile din sistemul public, în vederea construirii unui cadru de salarizare echitabil, sustenabil şi adaptat responsabilităţilor specifice fiecărui domeniu de activitate”, a arătat Ministerul Muncii.

Instituția precizează că obiectivul este finalizarea proiectului legislativ astfel încât acesta să respecte angajamentele asumate de România prin PNRR și să reformeze sistemul de salarizare din sectorul public.

„Ministerul Muncii transmite că are ca obiectiv finalizarea proiectului legislativ, astfel încât să răspundă angajamentelor asumate prin PNRR, dar şi reaşezarea pe criterii corecte a sistemului de salarizare din sectorul public”, mai spune sursa citată.

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Guvernul nu poate iniția proiectul în actualul context constituțional

Ministerul explică faptul că, în actualul context constituțional, Guvernul are atribuții limitate în ceea ce privește inițierea unor proiecte legislative, motiv pentru care noua lege a salarizării va fi promovată prin Parlament.

„În actualul context constituţional, în care Guvernul exercită atribuţii limitate în ceea ce priveşte iniţierea unor proiecte legislative, demersurile vor continua prin preluarea proiectului ca iniţiativă parlamentară, pentru parcurgerea etapelor de dezbatere şi adoptare”, a conchis instituția.

Editor : Ana Petrescu