Live TV

Exclusiv Dominic Fritz: USR ar fi votat legea salarizării și tocmai de aceea nu îmi asum pierderea banilor din PNRR

Data publicării:
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Dominic Fritz a declarat joi, la Digi24, că USR ar fi votat legea salarizării „chiar dacă sunt multe lacune și în varianta actuală” și susține că din acest motiv nu își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. El a subliniat totodată că PSD este cel care nu a vrut să treacă această lege.

Președintele USR spune că nu își asumă eșecul legii salarizării, argumentând că USR ar fi votat legea chiar și în forma actuală.

„Asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD s-a coordonat cu anumite sindicate, a tot venit cu încă ceva în plus, doar că nu este un sac fără fund această lege și nici bugetul țării și tocmai de aceea era clar de la început că există o anumită limită, iar Comisia nu s-a uitat pe nu știu ce coeficient, dacă e bine sau nu, ci s-a uitat la impactul bugetar. (...)

Eșecul este al celor care au refuzat să voteze acest proiect. USR a spus chiar dacă sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect tocmai pentru că și acuma există extrem de multe inechități în sistemul actual, sunt oameni care sunt extrem de dezavantajați momentan în sistemul public și ar fi fost o ocazie să creăm mai multe echitate în interiorul sistemului public. Noi am fi votat pentru și tocmai de aceea eu nu îmi asum acest eșec”, a spus Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, PSD este cel care nu și-a dorit ca legea să treacă.

„Eu cred că trebuie să constatăm foarte clar că PSD, în primul rând, nu a vrut să treacă această lege pentru că n-au vrut să-și asume că nu putem să satisfacem toate poftele tuturor în același timp. Banii pe care îi cheltuim pentru salariile funcționarilor sunt doar banii pe care îi câștigăm cu munca oamenilor din privat și sistemul public și nu este un sac fără fund.

Și dacă nu accepți că există o limită matematică, că deja sub guvernarea PSD deficitul a explodat, deja creditorii noștri ne spun 'stați un pic, dacă continuați pe această cale, noi nu o să vă mai împrumutăm banii', atunci trebuie să accepți că există această limită. Iar PSD n-a vrut să spună în fața propriilor alegători adevărul și să spună că există o limită și de aceea de ani de zile au tergiversat acest proiect”, a mai spus Fritz.

Miercuri, președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens privind legea salarizării, după negocieri intense în ultimele luni.

Potrivit acestuia, partidele și-au asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR și au convenit ca legea să fie adoptată până la sfârșitul anului, cu respectarea anvelopei salariale stabilite cu Comisia Europeană.

„Partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a spus șeful statului.

„Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic”, adăuga acesta. 

Citește mai mult AICI

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Sfinții Mucenici Adrian și Natalia 2026. Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Doi sfinți importanți sunt cinstiți pe 26 august. Cui...
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
Digi Sport
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Peste 2.000 de investiții din PNRR au fost recepționate în august. Ce se întâmplă cu proiectele neterminate
dominic fritz nicusor dan inquam
Dominic Fritz: Nici eu nu înțeleg toate deciziile lui Nicușor Dan, pe unele le-aș lua altfel
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz, după dezvăluirile despre Lucian Pahonțu: Trebuie să aflăm care au fost instituțiile care au acoperit poate acest adevăr
ionut dumitru 1
Ionuț Dumitru: „Lipsa unui angajament politic a dus la eșecul legii salarizării și la pierderea banilor din PNRR”
centrale eoliene offshore
Guvernul a stabilit zonele din Marea Neagră care vor putea găzdui viitoarele parcuri eoliene. La cât se ridică impactul economic
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, editorial în Fox News despre amenințarea Rusiei...
dronă maritimă în marea neagra
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă...
Ratko Mladic
Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, a murit în...
Maria Zaharova
Kremlinul, despre numirea lui Claudiu Năsui în guvernul moldovean...
Ultimele știri
Procurorul acuzat că a venit înarmat la o discotecă a fost dat în urmărire națională. El a fost la sediul ÎCCJ în ziua verdictului
Danemarca, despăgubiri de 40.000 euro pentru mii de femei din Groenlanda cărora le-au fost implantate contraceptive fără consimțământ
Autostrăzile Brașov - Făgăraș și București - Alexandria, pas important spre construcție. Ce alte proiecte au fost avizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum 🥲 IMAGINILE DURERII!
Fanatik.ro
„Nu mai sunt sensibil de mult!” Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Hendrick Klein, dat dispărut! Ce se întâmplă cu omul pe care Varga l-a numit la CFR în locul său. Exclusiv
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Rețeaua de la Viena. Legăturile însărcinatei de afaceri a României cu cercurile din jurul lui Călin Georgescu
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Câinele tău este mereu agitat? 6 semne care pot indica mai mult decât o simplă energie
Film Now
A ales o viață de „pustnică”, dar a revenit după 2 ani. Cine este actrița care a atras toate privirile la...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja