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Olguța Vasilescu: Habarniştii vor arunca cu noroi. Prin noua lege a salarizării statul pierde anual dublu faţă de cât câştigă din PNRR

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lia olguta vasilescu viorica dancila Ion Gibescu palatul cotroceni
Foto: Lia Olguța Vasilescu/ Facebook
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Primarul Craiovei și fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu a transmis, marţi, că, prin aplicarea noii legi a salarizării, statul român va pierde dublu, anual, faţă de cât câştigă din PNRR, într-un singur an. Ea precizează că, în prezent, impactul prognozat pe legea salarizării este de 166 de miliarde şi dacă legea va fi adoptată în actuala formă, „proastă”, impactul va fi de 174 miliarde, iar statul va aloca în plus, anual, minim 8 miliarde de lei. 

„Ştiu că voi stârni multe patimi şi că toţi habarniştii vor împroşca din nou cu noroi, dar nu pot să nu fac câteva precizări despre salarizarea bugetarilor şi să nu atrag atenţia că, prin aplicarea noii legi, statul român va pierde dublu, anual, faţă de cât câştigă din PNRR, într-un singur an”, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook. 

Primarul Craiovei arată că a fost ministrul care a conceput şi trecut prin Parlament actuala lege 153/2017. 

„O aveam în programul de guvernare şi, în prima zi de minister, am solicitat echipa cu care să o lucrez. Mi s-a spus că un singur om a lucrat la toate legile salarizării de după 1989 şi (ghinion!), chiar în ziua în care eu depuneam jurământul ca ministru, el se pensiona. L-am chemat la mine şi l-am convins, cu greu, să se angajeze consilier la cabinetul meu ca să ma ajute, fiindcă nimeni altcineva nu ştia ce are de făcut. Absenţa lui de acum din minister se cunoaşte...Ion Gibescu, aşa se numea, a fost de un real ajutor. Fiindcă, deşi creşteam cu aproape 60 la sută salariile, pe medie, în tot sectorul bugetar, negocierea cu sindicatele a fost o întreagă nebunie. Nu fiindcă erau nemulţumiţi de majorări, ci fiindcă voiau toţi salariile medicilor, la care creşterea a fost într-adevăr uriaşă. El ştia ce sporuri se introduseseră în salarii în trecut şi nu m-a putut păcăli nimeni la negocieri. Şi chiar cu creşterile date, istorice, tot am avut manifestări de stradă ale sindicatelor”, arată Lia Olguţa Vasilescu.

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Fostul ministru al Muncii precizează că, dacă vor fi întrebaţi liderii de sindicat, vor spune că legea 153 a fost cea mai bună, dar în forma ei iniţială, concepută în guvernul condus de Sorin Grindeanu, nu în variantele modificate ulterior de Parlament. 

„Când au avut loc negocierile pe PNRR, talentatul ministru Ghinea, ca orice USR-ist care vorbeşte despre transparenţă, doar a vorbit. Fără nicio consultare cu Ministerul Muncii, sindicate sau oricine se pricepea, a trecut în jalon mai multe modificări care trebuiau introduse în lege. Dar şi ca orice USR-ist care negociază prost pentru statul român, a acceptat ca dacă facem «reforma salarizării» să primim 50 de milioane de euro, iar dacă nu o facem să pierdem 770 milioane de euro!!! Mai proastă negociere sigur nu există! Ce a trecut el în jalon? Că funcţionarii care muncesc mai mult şi sunt profesionişti trebuie premiaţi cu bonusuri de performanţă! Excelent! Doar că în lege exista articolul 22 care exact asta stabilea, însă nu s-a aplicat niciodată, fiind prorogat prin ordonanţele trenuleţ de la fiecare final de an. Dar el nu citise legea şi nu avea de unde să ştie”. mai afirmă Olguţa Vasilescu.  

Potrivit acesteia, al doilea lucru trecut în jalon era că în administraţia locală trebuie coeficienţi identici la unităţile administrativ teritoriale cu grupe de populaţie similare, pe motiv că primarii şi consiliile locale aprobaseră salarii pe care nu îşi permiteau primăriile să le plătească. 

„El nu s-a gândit, totuşi, că un angajat de la Iaşi nu poate primi acelaşi salariu cu cel de la Oradea, fiindcă deşi sunt în aceeaşi grupă, Iaşiul are totuşi un număr dublu de populaţie şi, evident, responsabilităţile sunt mai mari. Reversul? Trecând pe noii coeficienţi stabiliţi, salariile în administraţia locală cresc acum la modul că nici primăriile mari nu îşi mai permit efortul financiar”, explică Lia Olguţa Vasilescu, adăugând că, la Craiova, de exemplu, anvelopa salarială ar urma să crească cu 2 milioane de euro faţă de cât e în prezent. 

„Ştiu că nu mi-am câştigat sindicatele din administraţie de partea mea când am atras atenţia asupra acestui fapt la negocierile cu ministrul Pâslaru, dar mi-am făcut datoria să o spun”, arată Lia Olguţa Vasilescu. 

Ea menţionează că „al treilea lucru trecut era că sporurile trebuie reduse şi aşa s-au trezit profesorii fără sporul de dirigenţie, aşa au fost afectaţi poliţiştii, magistraţii şi mai ales personalul medical care lucrează totuşi în condiţii diferite de toţi ceilalţi”. 

„Nu e uşor să îi explici asistentei care îngrijeşte bolnavii de tuberculoză şi îşi pune zilnic viaţa în pericol, că trebuie să intre într-un plafon stabilit dintr-un birou”, subliniază Vasilescu.  

Referitor la actuala lege a salarizării, Lia Olguţa Vasilescu precizează că ministrul Florin Manole stabilise o valoare de referinţă de 4.325 RON, iar ministrul Pâslaru a modificat şi a pus una de 4.100 RON. 

„Pot să înţeleg raţiunea! Impactul era mare. Dar dacă rămâne aşa, veniturile a peste 60 la sută dintre bugetari scad! Exact la cei cu salariile mici! Ce am dat noi în 2017 dispare acum aproape în totalitate! Legea nu va fi în niciun caz echitabilă pentru că unii vor avea creşteri de venituri importante, iar alţii scăderi care îi întorc la baza de acum câţiva ani”, consideră fostul ministru al Muncii.  

Potrivit Olguţei Vasilescu, ceea ce e grav este că „la ora actuală, impactul prognozat pe legea salarizării este de 166 de miliarde”. 

„Dacă facem legea în actuala formă, proastă, impactul va fi de 174 miliarde, deci statul român va pune în plus, anual, minim 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro!!! Anual, în plus, 1,6 miliarde de euro. Adică înnebuneşti tot sistemul bugetar, ai majoritatea sindicatelor în stradă, ai convulsii sociale, iar «reforma» ta e că creşti cheltuielile cu salarizarea şi, implicit, deficitul cu care sunt în gură, de dimineaţă până seara, toţi «reformiştii»”, comentează Lia Olguţa Vasilescu. 

Ea critică atacurile la PSD, după ce a anunţat că nu va vota legea salarizării. 

„Îmi explică şi mie cineva de ce este pus la zid PSD doar pentru că spune un lucru de bun-simţ: că nu poate vota o lege pe care nimeni nu a văzut-o încă? De ce acuzaţiile astea că PSD blochează «reformele lui Bolojan» şi, implicit, banii europeni? Dacă cerem ca interesele oamenilor să fie puse înaintea propagandei, suntem mai puţin patrioţi? Dacă atragem atenţia că «reforma» a pornit prost încă de la negocierea PNRR, că profesorii, de exemplu, nu merită să fie nedreptăţiţi şi că ne costă oricum dublu, anual, faţă de cât primim într-un singur an prin PNRR, merităm să fim înjuraţi de dimineaţa până seara, pe toate posturile TV, de orice habarnist propagandist care vine cu naraţiunea de la partid să o recite? Dezbaterea serioasă pe legea salarizării de la aceste cifre trebuia începută...”. mai afirmă primarul Craiovei. 

Lia Olguţa Vasilescu prezintă o fotografie de la Cotroceni, de la discuţiile despre Legea 153/2017, la care au participat premierul Viorica Dăncilă (deşi legea fusese iniţiată în perioada Guvernului Grindeanu) şi expertul Ion Gibescu. 

Editor : A.C.

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