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Video România riscă să piardă peste 4,5 miliarde de euro din PNRR din cauza crizei politice. Șase proiecte așteaptă aprobare

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
PNRR steag UE
Foto: Getty Images
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Din articol
Jaloane PNRR greu de îndeplinit

Criza politică poate duce la pierderea a miliarde de euro din PNRR. Lipsa de consens pentru crearea unui nou Executiv se traduce și prin lipsă de consens pe banii europeni. Chiar dacă liderii fostei coaliții de guvernare au semnat în primăvară un acord prin care se angajau să sprijine reformele din PNRR, acesta este privit acum doar ca o promisiune „de principiu”. Șase reforme care însumează peste 4,5 miliarde de euro așteaptă să fie aprobate în următoarele săptămâni. 

O sesiune extraordinară urmează să fie programată spre finalul acestei luni, însă pentru a trece programele propuse de către Executiv, ar trebui să existe și un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare.

Jaloane PNRR greu de îndeplinit

Legea salarizării unice, cea care ar trebui să facă reforma în sistemul public în banii împărțiți către angajații de la stat, este lăsată moștenire de un ministru social-democrat către un ministru din Partidul Național Liberal.

Dragoș Pâslaru este cel care negociază în aceste zile reforma salarizării, deja respinsă de către social-democrați, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Este legea care cel mai probabil nu va trece. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă acest jalon nu este îndeplinit.

Și reforma ANI este un jalon pus sub semnul întrebării. Sunt câteva legi care țin de compatibilitățile pe care le au cei din funcțiile publice. Și la acest capitol Sorin Grindeanu s-a arătat sceptic pentru a vota o astfel de reformă în Parlamentul României, dacă nu există un consens în privința guvernării.

Șanse mai mari, în schimb, au alte două proiecte importante. Vorbim despre codul urbanismului și legea decarbonizării. Cele două vor fi discutate și în această săptămână, joi, între experții partidelor din fosta coaliție de guvernare și au șanse mari să treacă de votul Parlamentului la finalul lunii.

Însă mai sunt alte două legi în privința cărora sunt multe discuții și dezbateri. Una este reprezentată de un proiect care ar trebui să aducă bani pentru angajații Ministerului Finanțelor, dacă ajută la colectarea mai bună la bugetul statului și alta care este legată de funcționarii publici, privind câteva modificări făcute la codul administrativ.

4,5 miliarde de euro sunt banii pe care România ar trebui să îi mai încaseze în următoarea lună. Șanse mici să îi avem pe toți, în contextul crizei politice de care este legată și această absorbție a fondurilor din PNRR.

Președintele Nicușor Dan a afirmat azi, privind amenințarea PSD că nu va vota reformele din PNRR, că încă este timp ca partidele să ajungă la un consens. 

„După cum știți, ministrul interimar al Muncii este domnul Pîslaru. Și, din informațiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim. Dacă este nevoie de medierea noastră, desigur. Dar este clar că este o lege foarte complicată, în privința căreia există așteptări din partea foarte multor categorii sociale.”

Întrebat dacă este rezonabil ca legea să fie adoptată în termenul prevăzut în PNRR, președintele a răspuns: „Eu cred că mai sunt șanse, da. Cred că mai sunt șanse ca ea să fie adoptată.”

Citește și: Grindeanu anunță ce proiecte nu va vota PSD în Parlament: „Ilie, tot ce am zis rămâne valabil. România atârnă de un fir de ață”

Editor : C.L.B.

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