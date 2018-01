Pedofil căutat de poliție. Apelul disperat al unui părinte

Apel disperat al unui părinte, ai cărui copii au fost agresaţi sexual de un pedofil în liftul unui bloc. Tatăl celor doi copii agresați vineri de un pedofil într-un bloc le cere oamenilor care îl recunosc în imagini pe agresor să sune urgent la Poliţie, pentru ca nicio altă familie să nu mai treacă prin acest coşmar. Atacul a avut loc vineri dimineaţă, într-un bloc din cartierul bucureştean Drumul Taberei. Bărbatul apare în imaginile suprinse de camerele de supraveghere din lift sărutând şi îmbrăţişând o fetiţă de 5 ani şi un băieţel de 9 ani. Vă avertizăm că urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Ce s-a întâmplat?

„Au plecat copiii de la mine, stau la două străzi distanță, şi au venit la prietena mea, pentru că ei trebuia să stea cu ea, atât timp cât soția mea e în spital. Eu sunt cu munca, mă duc la ea la spital, nu pot să-i las singuri, nesupravegheaţi.

Au venit în blocul ăsta, aici, şi cineva era în urma lor. Ei au crezut că e un vecin și i-au ținut ușa să intre. Au intrat toți împreună, aici. Au chemat liftul, erau două persoane aici. Au chemat liftul și au urcat în acest lift. Când au intrat în acel lift, i-a dus la etajul 8. Băiatul meu i-a zis că vrea la 4 și el a apăsat la etajul 8. Le-a zis: mai vedem pe urmă. Au intrat la etajul 8. Au stat acolo circa 10 minute, după aceea i-a lăsat la etajul 4 și el a coborât jos. M-a sunat prietena mea să-mi spună dacă știu cumva, le-am dat drumul la copii, ce s-a întâmplat? Și i-am zis băi, copiii au plecat de vreun sfert de oră, 20 de minuite. Păi, zice, copiii n-au ajuns. M-am îmbrăcat și am zis stai să mă duc după ei în parc. Între timp, m-a sunat și mi-a zis Atunci mi-a zis că au venit, că i-a adus un domn până la etajul 8, că a pipăit-o pe fetiță pe fund și a coborât jos”, a povestit tatăl.

„Cum am ajuns, am intrat pe ușă, am întrebat-o pe doamna și mi-a zis că, de fapt, i-a și pupat și imediat am sunat la 112, a venit poliția repede, a întrebat-o pe fată și atunci a început să detalieze că pupat-o pe burtă, că i-a băgat mâna în pantaloni, că a pupat-o pe buze. Acuma, fata nu prea și-a dat seama ce s-a întâmplat - și mulțumesc lui Dumnezeu - , dar băiatul și-a dat seama. E un pic speriat. Nu pot să-mi dau seama cât e de speriat. Vedem acuma ce s-o întâmpla”, a detaliat tatăl copiilor.

Vă gândiți și la alți copii, că e o zonă de blocuri...

Aia e problema, e o zonă de blocuri, sunt școli aici, grădinițe, parcuri multe și trebuie prins repede, că dacă acționează pe aici, să nu se întâmple și cu alți copii la fel. Poate se întâmplă mai rău, că din ce am înțeles, se poate întâmpla mai rău. Acum, am avut noroc că e foarte circulat blocul ăsta și o fi auzit ceva și nu s-a întâmplat mai mult. De fapt, nici nu știu ce s-a întâmplat la etajul 8, că nu se vede, se vede doar că el stătea în ușă și acoperea cumva fata, nu mi-am dat seama, că de la ea nu prea poți să scoți cuvintele...

Soția dvs a văzut și ea imaginile și pare că l-a mai văzut...

Da, a văzut imaginile și prima reacție a fost: „Măi, l-am mai văzut pe undeva, dar nu știu de unde să-l iau. L-am mai văzut. Că l-am văzut la magazin, că l-am văzut pe stradă, la școală, nu știu, dar l-am mai văzut”. Acuma, nu știu dacă e de aici, nu e, dar vreau mâine (sâmbătă - n.r.) să fac niște afișe, să vedem, poate îl cunoaște cineva pe la blocuri, o sta pe la blocurile astea pe aici.

Ce apel ați face la oameni?

Dacă cumva știu ceva de acest om, să anunțe neapărat la 112. Nu e un om care să stea printre noi. Poate să fie copilul oricăruia. Se pot întâmpla multe, nu se știe...

Ați fost șocat când ați auzit...

Și acum tremur. De dimineață tremur întruna. Nevasta a fost și mai șocată și nu știu ce să zic.