Rusia ar putea ataca Portul Giurgiulești, cumpărat recent de România, crede ministrul moldovean al Infrastructurii, Vladimir Bolea

Portul Internațional Liber Giurgiulești ar putea deveni un punct de risc pentru Republica Moldova, după ce Rusia susține neîntemeiat că prin acest obiectiv s-ar transporta armament destinat Ucrainei.

În acest context, ministrul Infrastructurii de peste Prut, Vladimir Bolea, a spus că Rusia reprezintă un risc nu doar pentru Moldova, ci „pentru toată lumea civilizată”. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Punctul pe Azi de la TVR Moldova miercuri seară în contextul atacul rusesc asupra punctului de frontieră Tudora–Starokazacie.

Problema punctului de frontieră Tudora–Starokazacie a fost gestionată în baza unei înțelegeri între guvernele de la Chișinău și Kiev. Potrivit lui Bolea, în cazul în care infrastructura unui punct ucrainean este distrusă în urma bombardamentelor, angajații Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontieră din Ucraina își mută temporar activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt organizate puncte comune de control.

„Se trece pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt puncte comune de control”, a explicat ministrul. El a precizat că mecanismul a fost aplicat și după atacul asupra Starokazacie, până când partea ucraineană a reușit să restabilească punctul de trecere.

În același timp, Moscova a justificat atacul neîntemeiat prin acuzația asupra autorităților de la Chișinău că prin punctul Starokazacie ar fi fost transportate arme către Ucraina.

Oficiali ruși au făcut afirmații similare și despre portul Giurgiulești, susținând că și pe acolo ar avea loc transporturi de armament. De exemplu, la începutul lui august, Rusia a acuzat România că oferă „sprijin militar și logistic direct” Ucrainei și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care ar putea fi folosit Portul Giurgiulești în perioada următoare. Declarația a fost făcută de Iuri Pilipson, directorul Departamentului al Doilea European al Ministerului rus de Externe, într-un interviu acordat agenției TASS.

Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat atunci ferm la acuzațiile oficialului rus și a catalogat discursul Moscovei drept propagandă stalinistă.

Întrebat dacă aceste declarații ale oficialilor ruși reprezintă un risc pentru Republica Moldova și pentru Portul Giurgiulești, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a spus că Rusia reprezintă „un risc pentru toată lumea civilizată” și a calificat drept absurde justificările Moscovei pentru atacurile asupra Ucrainei.

Ministrul a mai declarat că acțiunile militare în apropierea Republicii Moldova și survolarea spațiului aerian moldovenesc urmăresc inclusiv să exercite presiune psihologică asupra populației. „Războiul a venit prea aproape de noi”, a spus Bolea.

În Republica Moldova există două porturi la Giurgiulești: Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), afacere privată, și Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, proprietate a statului. În 2026, Portul Constanța a cumpărat operatorul PILG, SRL Dabune Logistics.

Editor : Alexandru Rotaru