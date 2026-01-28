Pensia anticipată parțială în 2026: Cu câți ani poți ieși mai devreme și cât scade venitul lunar

Pensia anticipată parțială le permite salariaților care au realizat stagiul complet de cotizare sau care l-au depășit cu până la 8 ani să se retragă din activitate cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Această opțiune implică însă reducerea cuantumului lunar, diminuările fiind stabilite în funcție de numărul de luni de anticipare și de vechimea acumulată în muncă. Cum se stabilește venitul lunar și cu câți ani mai devreme se poate ieși la pensie, potrivit legii.

Aceast tip de pensie este o opțiune importantă pentru salariații care au realizat stagiul complet de cotizare, oferindu-le posibilitatea de a se retrage mai devreme din activitate. În același timp, pentru că această facilitate implică și ajustarea cuantumului lunar, este importantă o evaluare atentă a impactului financiar pe termen lung înainte de a decide ieșirea anticipată la pensie.

Ce este pensia anticipată parțială

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

În schimb, pensia anticipată, cu penalizare, se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributib, prevăzut de lege, precum şi cele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv, cu până la 5 ani de stagiu de cotizare.

Care sunt perioadele care nu se iau în calcul la acordarea pensiei anticipate parțiale

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul:

a beneficiat de pensie de invaliditate;

a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special. Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii speciale şi deosebite de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

Calculul pensiei anticipate parţiale

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare astfel:

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa până la 1 an = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0.50%;

peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0.50%; Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 1 an = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0.45%;

peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0.45%; Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 2 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,40%;

peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,40%; Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 3 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,35%;

peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,35%; Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 4 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,30%;

peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,30%; Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 5 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,25%;

peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,25%; Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa peste 6 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,20%;

peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,20%; Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa între 7 și 8 ani = Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare 0,15%.

Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipată parțial

Documentele necesare înscrierii la pensia anticipată parțial, după caz, sunt:

cerere pentru înscriere;

carnetul de muncă (original şi copie);

carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

livretul militar (original şi copie);

diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;

adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original;

procura specială pentru mandatar, original şi copie;

acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990;

dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), (cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri);

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

În cazul persoanelor care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia (persoanei îndreptățite la acordarea pensiei), începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Stabilirea pensiei anticipate parţiale

Pensia anticipată parțială se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat.

Modalităţi de plată a drepturilor de pensie anticipată parţială

Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de opțiunea pensionarului:

prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;

în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie

Calcularea şi revizuirea pensiei anticipate parțiale

Pensia anticipată parțială se poate recalcula:

prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;

în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Documente necesare pentru recalcularea pensiei anticipate parțial

cerere de recalculare;

talon de pensie;

actul de identitate al solicitantului: BI/CI;

adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Stagiile de cotizare realizate după data acordării drepturilor de pensie anticipată parțială, în condiţiile suspendării, după caz, a plăţii acestora, se valorifică doar la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă.

Revizuirea pensiei anticipate parțiale se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi /sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe. (Sursa: CNPP)

Încetarea plăţii pensiei anticipate parţiale

Plata pensiei anticipate parţiale încetează începând cu luna următoare celei în care:

pensionarul a decedat;

pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

