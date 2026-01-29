Live TV

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, îl acuză pe Putin că nu ia în serios negocierile de pace: „Delegația din Abu Dhabi o demonstrează”

Data publicării:
Kaja Kallas
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a criticat Rusia pentru că nu a luat în serios negocierile de pace de la Abu Dhabi, menționând că delegația rusă este compusă în principal din personal militar fără mandat de a lua decizii, anunță European Pravda.

„Dacă ne uităm la aceste negocieri (n.r. de la Abu Dhabi), vedem că Rusia este reprezentată de personal militar care nu are niciun mandat de a conveni asupra păcii ca atare. Deci, în mod clar, rușii nu iau în serios acest lucru”, a declarat Kallas înaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe al UE.

Kallas a adăugat că rușii „bombardează ucrainenii, încercând să-i bombardeze și să-i înghețe pentru a-i determina să se predea” în timpul negocierilor.

„De aceea discutăm și despre sprijinul energetic pe care le-l putem oferi. Pentru că este o iarnă foarte grea și ucrainenii suferă cu adevărat, acolo se apropie o catastrofă umanitară”, a spus ea, subliniind din nou că Rusia „doar se preface” că negociază pacea.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o altă rundă de negocieri între Ucraina, SUA și Rusia este planificată pentru duminică, 1 februarie.

În cadrul discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi din 23-24 ianuarie au fost discutate posibile modalități de a pune capăt războiului.

Printre subiectele abordate s-au numărat și chestiunile teritoriale, Ucraina insistând ca negocierile să se concentreze pe linia de contact actuală, în timp ce Rusia continuă să ceară retragerea forțelor ucrainene din partea neocupată a regiunii Donețk.

Editor : C.A.

