Peste jumătate dintre români vor să păstrăm și ora de vară, și ora de iarnă (sondaj)

Ora de vară 2026. Foto Getty Images

Mai mult de jumătate dintre români vor să fie păstrat actualul sistem cu oră de vară și de iarnă, arată datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda Informat.ro.

51.4% dintre respondenți sunt de părere că ar trebui păstrat actualul sistem cu ora de vară și ora de iarnă, 45.6% consideră că ar trebui să renunțăm la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers, iar 3% nu știu sau nu răspund, potrivit sondajului INSCOP.

Sursă: INSCOP

Sunt de acord cu renunțarea la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers în special: votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și urbanul mare.

Consideră că ar trebui păstrat actualul sistem cu oră de vară și de iarnă mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural, mai arată datele culese.

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

