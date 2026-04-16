Primele legume românești au ajuns în piețe la prețuri uriașe: un kilogram de roșii costă chiar și 80 de lei

Primele legume românești de solar au apărut deja în piețe. În București, prețurile sunt astronomice: un kilogram de roșii ajunge și la 80 lei, iar unul de castraveți - 30 lei.

Într-o piață din sectorul 1 al Capitalei, prețurile pentru primele legume și fructe românești din solarii sunt uriașe. De exemplu, un kilogram de roșii costă între 60 și 80 de lei, un kilogram de castraveți este 25 sau 30 de lei.

Verdețurile care au apărut mai devreme pe tarabe sunt ceva mai ieftine. De exemplu, ceapa verde costă 3 sau 5 lei, usturoiul verde - 3 lei, iar o legătură de spanac sau de ridichi ajunge la 5 lei.

Au apărut și primele căpșune. Acestea costă, în medie, 65 lei pe kilogram.

Unii cumpărători spun că, pentru a se încadra în buget, ajung să cumpere în cantități mai mici sau iau legume de import, pentru a face economie.

Fermierii spun că anul acesta legumele timpurii au ajuns mai târziu pe tarabe și sunt mai multe motive pentru care au prețuri mai ridicate față de anul trecut.

În primul rând, au crescut cheltuielile pentru combustibilul și lemnele utilizate în încălzirea solariilor în perioada friguroasă. În plus, s-au scumpit și fertilizanții și îngrășămintele, iar transportul este mai costisitor.

Odată cu creșterea prețurilor carburanților, majoritatea alimentelor s-au scumpit cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

