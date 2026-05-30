Roșiile sunt cel mai recent simbol al crizei prețurilor în SUA. „Cumpărarea de legume proaspete devine o decizie financiară serioasă”

Roşiile, omniprezente în orice, de la burgeri fast-food la haute cuisine, îşi asumă un nou rol dincolo de farfurie: o amintire persistentă a creşterii costurilor, relatează AP, preluat de News.ro.

Preţurile pentru roşii au crescut mai mult decât orice alt produs alimentar în ultimul an, consolidându-şi locul ca una dintre bătăile de cap ale consumatorilor în ziua de azi.

„Roşia a devenit un simbol al unui lucru mult mai profund”, spune Isaac Bernal Carbajo, un bucătar din New York, care a deplâns faptul că „cele mai simple plăceri ale vieţii” sunt victime ale creşterilor de preţuri. „Ceva atât de elementar precum cumpărarea de legume proaspete începe să devină o decizie financiară serioasă pentru multe familii”.

Preţurile roşiilor au crescut cu aproximativ 40% faţă de anul trecut, conform celui mai recent indice al preţurilor de consum, depăşind creşterile pentru alte produse alimentare, inclusiv cafea (în creştere cu 18,5%), fripturi de vită (în creştere cu 17,8%) şi peşte şi fructe de mare congelate (în creştere cu 12%), printre alte produse care au devenit simboluri ale crizei accesibilităţii în America.

Pe lângă randamentul culturilor, experţii dau vina pe creşterile de preţuri la roşii, în parte, pe doi piloni ai politicilor preşedintelui Donald Trump din al doilea mandat: războiul din Iran şi tarifele vamale. Războiul a dus la creşterea preţurilor la benzină şi a costurilor de transport. Între timp, SUA s-au retras dintr-un acord care permitea importurile scutite de taxe vamale de roşii din Mexic, care reprezintă cea mai mare parte a aprovizionării Americii.

Usha Haley, economistă la Universitatea de Stat din Wichita, spune că este „o furtună perfectă de politică comercială, vreme extremă şi politică din Orientul Mijlociu”.

Cultivatorii americani de roşii au salutat retragerea din acordul privind tomatele din iulie anul trecut, spunând că aceasta va ajuta la reconstrucţia industriei lor în declin. Dar pentru consumatori, a fost dureros. Deşi SUA şi Drew au renunţat la acordul cu Mexicul privind tomatele din iulie, a fost nevoie de timp pentru a se vedea impactul asupra raionului de produse agricole, cu mai multe importuri la sfârşitul iernii şi începutul primăverii.

Când au sosit roşiile, acestea au fost supuse unui tarif de 17%.

„Tarifele sunt, fără îndoială, un factor important al inflaţiei preţurilor”, spune Brett Massimino, profesor de afaceri la Universitatea Virginia Commonwealth. „Deoarece SUA se bazează pe Mexic pentru majoritatea aprovizionării cu roşii, orice modificare a politicii comerciale poate avea un impact mare”.

Tarifele americane percepute pentru roşii au crescut de la doar 16.424 de dolari în 2024 la aproape 4,6 milioane de dolari, conform datelor federale, o creştere uimitoare de 27.879%.

Pe măsură ce costul scade, cumpărătorii indignaţi şi-au scos telefoanele în raionul de produse agricole, filmând videoclipuri în care se plâng de costurile despre care spun că s-au mărit de patru ori, unii promiţând să planteze o grădină pentru a evita preţuri de până la 8 dolari pe kilogram. Dar impactul a fost cel mai pronunţat pentru afacerile care se bazează pe roşii ca ingredient cheie în bucătăriile lor.

MarginEdge, care urmăreşte preţurile restaurantelor, spune că roşiile cherry au crescut cel mai mult - 65% în doar o lună - dar preţurile au crescut pentru toate tipurile de roşii.

Phillip Coles, profesor de management al lanţului de aprovizionare la Universitatea Lehigh, spune că preţurile ar trebui să scadă mai târziu în cursul anului, când se recoltează roşiile cultivate pe plan intern. Preţurile mai mari, spune el, vor „incita fermierii să crească numărul de plante pentru a satisface cererea, dar acest lucru durează mai mult din cauza timpului de livrare”.

Între timp, acest lucru se traduce într-un mare succes pentru afaceri precum Snarf’s Sandwiches, care include o roşie în aproape fiecare sandviş pe care îl produce.

Wayne Humphrey, directorul operaţional al Snarf’s, care operează zeci de magazine în Colorado, Missouri şi Texas, a declarat că lăzile de roşii au crescut de la a-l costa 27 de dolari la 93 de dolari în decurs de un an, pe lângă cheltuielile în creştere pentru alte ingrediente, inclusiv pâinea şi carnea de vită, precum şi creşterea costurilor cu forţa de muncă.

„Acest singur ingredient ne costă acum peste 1,7 milioane de dolari în cheltuieli suplimentare anual”, spune Humphrey. „Calculele sunt din ce în ce mai greu de ignorat”.

