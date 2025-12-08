Bugetul de stat pe 2026 ar putea să nu fie aprobat în acest an. Mircea Abrudean: „Important e să avem discuţii aşezate, pe cifre reale”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, 8 decembrie, că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 va fi decis în cadrul coaliţiei de guvernare. Deşi există dorinţa politică de aprobare a bugetului până la finalul acestui an, liderul Senatului consideră că acest lucru nu este probabil.

„Vedem ce decide coaliţia până la urmă, cred că discuţiile vor începe foarte curând. Eu cred că discuţii există deja şi e normal să fie aşa. Ne-am fi dorit cu toţii ca să avem bugetul aprobat anul acesta, aşa cum ne-am obişnuit în ultimii doi sau trei ani, nu cred că se va întâmpla asta. Dar, e important să avem discuţii aşezate, pe cifre reale”, a afirmat Abrudean.

Cheltuieli mai mici în bugetul Senatului

Mircea Abrudean a precizat totodată că bugetul alocat Senatului pentru anul viitor va cuprinde reduceri semnificative de cheltuieli.

Potrivit acestuia, reorganizarea instituţiei a generat deja economii importante: „Cu siguranţă vor fi cheltuieli mai mici, pentru că, aşa cum ştim, am avut reorganizarea care a produs deja o economie de 10 milioane de lei la cheltuielile de personal la rectificare, când am dat banii înapoi. Vor mai fi şi alte reduceri de cheltuieli în alte capitole. Deci, nu văd o problemă”.

Rămâne de văzut dacă discuţiile din coaliţie vor avansa suficient de rapid pentru ca bugetul să fie adoptat până la finalul anului, în condiţiile în care priorităţile financiare pentru 2026 depind de o analiză pe care Abrudean insistă să fie fundamentată pe date „reale şi clare”.

