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Proiectul legii salarizării schimbă regulile pentru o categorie de bugetari: spor de 20% și plată majorată pentru munca în weekend

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Foto: Shutterstock
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Din articol
Spor de până la 20%, acordat anual Majorare de 10% pentru munca prestată în zilele nelucrătoare

Angajații din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii vor putea primi un spor de până la 20% din salariul de bază, în funcție de specificul și calitatea activității desfășurate, potrivit proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Proiectul de lege poate fi accesat integral AICI.

Spor de până la 20%, acordat anual

Potrivit proiectului, acordarea sporului va fi decisă anual, pe baza unor criterii aprobate de consiliile de administrație, iar plata acestuia va fi făcută exclusiv din veniturile proprii ale instituțiilor.

„Personalul încadrat potrivit prezentei anexe poate beneficia de diferenţierea salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% la salariul de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliile de administraţie”, precizează proiectul.

Documentul stabilește, de asemenea, că drepturile salariale ale personalului din aceste instituții vor fi stabilite de ordonatorul principal de credite, în limita resurselor financiare disponibile și a numărului de posturi aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli.

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Majorare de 10% pentru munca prestată în zilele nelucrătoare

Proiectul introduce și reguli privind plata muncii desfășurate în zilele de repaus săptămânal, de sărbătoare legală sau în alte zile nelucrătoare, atunci când aceasta este efectuată în cadrul programului normal de lucru pentru asigurarea continuității activității.

„Munca prestată de personalul încadrat potrivit acestei anexe, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un tarif orar cu 10% mai mare decât tariful orar al normei de bază. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător”, prevede proiectul de lege.

Editor : Ana Petrescu

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