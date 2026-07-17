CM 2026. Regulamentul FIFA, încălcat din nou pentru o tradiție americană - show între reprize. Pauza va dura mai mult de 15 minute

Pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 de duminică, dintre Spania şi Argentina, va dura mai mult de 15 minute din cauza montajului necesar pentru primul spectacol de divertisment din pauza unui meci din cadrul turneului, au anunţat vineri surse din domeniul difuzării, scrie Reuters.

Se estimează că montarea scenei pentru spectacolul de 11 minute va dura aproximativ şapte minute, au precizat sursele, deşi nu era clar cât timp ar fi necesar ulterior pentru demontarea echipamentelor şi eliberarea terenului înainte de începerea celei de-a doua reprize, notează Reuters, citată de Agerpres.

Regulamentul FIFA pentru Cupa Mondială prevede că meciurile se dispută în conformitate cu Legile Jocului stabilite de International Football Association Board (IFAB), care stipulează că jucătorii au dreptul la o pauză de la jumătatea meciului „care să nu depăşească 15 minute”.

Totuşi, regulamentul turneului în sine prevede că jucătorii au dreptul la un „interval de 15 minute” la pauză, fără a relua formularea IFAB conform căreia pauza nu poate depăşi această durată.

FIFA nu a răspuns imediat unei solicitări de clarificări privind durata pauzei dintre reprize sau modul în care spectacolul planificat ar respecta regulamentele.

Spectacolul va fi primul moment artistic din pauza meciului organizat în cadrul unei finale de Cupă Mondială, adăugând un nou element specific marilor evenimente sportive americane unui turneu care includea deja pauze obligatorii de hidratare şi, în premieră, inele de campioni pentru câştigători.

„Scandalos”: FIFA a „șters” un cartonaș roșu pentru SUA, înaintea meciului din optimi cu Belgia

FIFA a luat o decizie extrem de controversată, cu două zile înainte de meciul SUA - Belgia, programat în optimi la Cupa Mondială 2026. Forul intercontinental a decis să suspende cartonașul roșu primit de Folarin Balogun în meciul cu Bosnia, scor 2-0, din șaisprezecimi.

Astfel, FIFA i-a permis lui Folarin Balogun să joace în SUA - Belgia, în optimi la Cupa Mondială, scrie DigiSport.

Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui Balogun

Donald Trump a confirmat că a făcut lobby pe lângă FIFA pentru a anula cartonașul roșu primit de Folarin Balogun în meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei, relatează The Guardian.

Intervenția lui Trump a determinat, se pare, FIFA să anuleze suspendarea pentru un meci a golgheterului echipei SUA, acesta fiind acum disponibil să joace pentru SUA în meciul din optimile de finală împotriva Belgiei.

Editor : Liviu Cojan