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Noi sporuri pentru bugetari în proiectul legii salarizării: vameșii expuși la radiații pot primi până la 10% în plus la salariu

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Din articol
Spor de 50% pentru reprezentarea României în litigii internaționale Spor de izolare pentru funcționarii din Delta Dunării

Funcționarii publici de la Autoritatea Vamală Română (AVR) care își desfășoară activitatea cu surse sau generatoare de radiații vor putea primi un spor pentru condiții periculoase de până la 10% din salariul de bază, diferențiat în funcție de nivelul riscului radiologic, potrivit proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii.

Proiectul de lege integral poate fi accesat AICI

Spor diferențiat în funcție de riscul radiologic

Potrivit proiectului, cuantumul sporului va varia în funcție de categoria de risc radiologic în care este încadrat angajatul.

„Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Vamale Române, care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii, pot beneficia de un spor pentru condiţii periculoase de până la 10% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 2,5% la categoria I, 5% la categoria a II-a, 7,5% la categoria a III-a şi 10% la categoria a IV-a”, se arată în Anexa VIII a proiectului.

Citește și: Primarii și șefii CJ vor putea primi sporuri de până la 40% pentru proiectele europene. Ce alte schimbări aduce noua lege a salarizării

Spor de 50% pentru reprezentarea României în litigii internaționale

Documentul prevede și acordarea unui spor de 50% din salariul de bază pentru personalul de specialitate juridică care reprezintă România sau instituțiile publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), precum și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale.

Proiectul stabilește că funcționarii publici care exercită temporar o funcție de conducere sau o funcție corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vor beneficia de salariul de bază aferent funcției ocupate temporar.

Totodată, funcționarii care ocupă o altă funcție publică prin mutare sau transfer vor primi salariul de bază corespunzător noii funcții, iar cei care, în urma reorganizării instituției, sunt numiți în funcții de conducere de nivel inferior sau în funcții de execuție vor fi salarizați în funcție de postul pe care îl ocupă.

Citește și: Proiectul legii salarizării schimbă regulile pentru o categorie de bugetari: spor de 20% și plată majorată pentru munca în weekend

Spor de izolare pentru funcționarii din Delta Dunării

Proiectul actualizat al legii salarizării prevede și acordarea unui spor de izolare de până la 15% din salariul de bază pentru funcționarii publici din administrația publică locală care își desfășoară activitatea în localitățile din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Editor : Ana Petrescu

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