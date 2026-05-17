Live TV

Revoltă în R. Moldova după punctajul dat României la Eurovision: De neînțeles votul juriului, total diferit de ce a votat publicul

Data publicării:
Alexandra Capitanescu eurovision Inquam Photos George Calin  20262026-03-04-9154
Alexandra Căpitănescu cântă alături de trupa sa în finala Eurovision România la sediul TVR din București, 4 martie 2026. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Reacții din partea Teleradio-Moldova Controversă la Eurovision

Punctajul dat de Republica Moldova către România a stârnit un val de reacții din partea mai multor oficiali din țara vecină. Jardan Cristian, ministrul Culturii, susține că votul juriului este de neînțeles, mai ales că este diferit față de ce a votat publicul. În timp ce, purtătorul de cuvânt al Guvernului din Republica Moldova susține că ar fi fost o problemă de organizare și comunicare. De asemenea, reacții au venit și de la directorul Teleradio-Moldova și producătorul general al televiziunii.

„Felicitări, România și Alexandra Căpitănescu pentru podium! O prestație minunată apreciată la cel mai înalt nivel de publicul din Republica Moldova, singurul din cele 28 de țări participante în finală care a oferit punctaj maxim pentru interpreta din România. De neînțeles votul juriului din Republica Moldova, total diferit de ceea ce a votat publicul. Moldova, România, Vlad, Alexandra - ne-ați cucerit! Vă mulțumim”, a declarat Jardan Cristian, într-o postare pe Facebok.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O reacție a venit și de la Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului din Republica Moldova, susține că „nu vorbim doar despre o decizie a juriului”, ci despre „o problemă de organizare și comunicare”.

Oficialul a enumarat mai multe probleme: „informația despre componența juriului a lipsit, ceea ce a creat haos, speculații și dezinformări”, „inclusiv prezentatorii televiziunii publice spuneau în direct că nu cunosc cine este în juriu”. De asemenea, a punctat și că „Teleradio-Moldova știa rezultatele încă de la repetițiile generale ale concursului” și că „documentul arătat ulterior de purtătoarea de cuvânt confirma că punctajele existau deja din ajun”.

„Țările noastre s-au susținut reciproc. Acest lucru există și trebuie spus. La fel cum au făcut-o artiștii noștri în concurs. Dar mai vreau ceva. Și o spun din toată inima. Înțeleg revolta oamenilor. Înțeleg emoția. Dar haideți să nu transformăm această situație într-un linșaj public împotriva unor persoane. Mâine-poimâine tot noi vom da ochii unii cu alții. Respectul dintre oameni trebuie să rămână. Un membru al juriului, Victoria Cușnir, a ieșit public imediat și și-a explicat votul. Am apreciat onestitatea și deschiderea de a-și susține punctul de vedere. Și Victoria este o jurnalistă din domeniul culturii care și-a câștigat notorietatea prin muncă și dedicație demonstrată în ani”, a punctat Daniel Vodă.

De asemenea, purtătorul de cuvânt punctează că „apa va trece, pietrele vor rămâne. Dar nici acum nu este târziu să se explice. De la A la Z. Clar și consecutiv. Fără minciuni. Important este să învățăm lecțiile bune: mai multă transparență, mai mult profesionalism și mai mult calm”, susține acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacții din partea Teleradio-Moldova

Directorul Teleradio-Moldova a reacționat, într-o postare pe Facebook, și mulțumește publicului moldovean care a votat cu Alexandra Căpitănescu și puncteaz că „publicul are întotdeauna dreptate”.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, susține acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, o reacție a venit și de la producătorul general al televiziunii din Republica Moldova, care face trimitire, ironic, la o vorbă din popor: „Tradiționala replică de la nunțile și cumetriile moldovenești "de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult" ieri s-a materializat în 3 puncte de la juriu și 12 de la public”, susține Dorin Scobioală, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision a făcut apel la rațiune și punctează că cele două țări sunt prietene: „Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim, asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ură. Țările noastre au fost și vor fi prieten”, susține acesta pe contul său de Instagram.

Controversă la Eurovision

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026, deși publicul din țara vecină a oferit, de fapt, 12 puncte. Diferența dintre cele două voturi a surprins-o inclusiv pe prezentatoarea din Republica Moldova care a anunțat rezultatele. Margarita Druță a spus, într-un clip postat pe TikTok, că decizia juriului a șocat-o, mai ales în contextul în care piesa României a fost apreciată de public.

„E ora 03:17 dimineața. Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să îmi revin. Cu o oră în urmă s-a terminat Eurovisionul și eu am sentimente mixte, pentru că o parte din mine plânge de bucurie că s-a împlinit visul copilăriei mele. Eu de mic copil îmi doream să prezint punctajul Moldovei la Eurovision. (...) Dar altă parte din mine e devastată. Voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi și, ca să fie clar, pentru că multă lume nu știe: omul care prezintă punctajul nu face parte din juriu, nu participă la stabilirea rezultatelor. Eu, când am primit rezultatul și am văzut România – 3 puncte, am avut o reacție de șoc. Câteva minute m-am retras. (...)

L-am sunat pe domnul director de la TeleRadio Moldova și i-am zis: «Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu nu pot să mă uit în fața camerei când România are atât, mai ales într-un an în care România are o piesă atât de frumoasă». (...) Deci asta, să simți asta, e iadul. Tu vrei să ieși să citești punctajul, dar, pe de altă parte, ești prins în situația: ce fac acum? Voi cum ați fi procedat în cazul meu? Când tu știi că trebuie să prezinți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia juriului. Tu trebuie să o prezinți. (...) Cele 12 puncte ale mele merg spre România. Eu am susținut piesa și mă simt tristă că a fost așa. Sunt de acord că acest concurs nu este politic și că nu trebuie să îți susții vecinii doar pentru că sunt vecini. La televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat”, a declarat Margarita Druță.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
1
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Kirilo Budanov
2
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
Martina Ornea
3
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat...
Trump Xi
4
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Vladimir Putin face cu ochiul
5
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Digi Sport
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9547
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9726
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după rezultatul de la Eurovision 2026
Austria Eurovision Song Contest
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
Alexandra Capitanescu representing Romania performing during the dress rehearsal for the final for the Eurovision Song Contest in the Wiener Stadthalle in Vienna, Austria. Picture date: Friday May 15, 2026.
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a avut cel mai mare scor obținut vreodată de România la concurs. Bulgaria, marea câștigătoare
Wien, Austria. 15th May, 2026. VIENNA, AUSTRIA 20260515Song protest in support of Palestine "Song Protest - No Stage for Genocide!" against Israel's participation in the 70th Eurovision Song Contest (ESC), at Maria-Thersien-Platz Vienna, Austria, Friday,
Proteste la Viena înaintea marii finale Eurovision: „Fără scenă pentru genocid”
Recomandările redacţiei
2025-12-01 George Calin (8)
Ministrul Economiei Irineu Darău demontează „miturile” despre...
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
„O harababură”. Cum a rămas Polonia în beznă în privința mutării...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Încep consultările pentru formarea noului Guvern. Cu ce mandate merg...
ilie bolojan blurat
Irineu Darău a explicat care e varianta de guvern pe care nu o va...
Ultimele știri
Lula da Silva, despre întâlnirea cu președintele SUA: „Dacă am reușit să-l fac pe Trump să râdă, pot realiza și alte lucruri”
„Pui-ficarea” fermelor de somon. Acuzații grave în timp ce Administrația Trump încearcă să extindă la scară largă piscicultura
Radu Miruță a vorbit din nou despre numirea conducerii ROMARM, după ce șeful companiei a spus că „bate câmpii”: Nu s-a respectat legea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Afacerea în care s-a lansat fostul fotbalist de la Dinamo. Îi aduce venituri considerabile
Adevărul
Surpriză de la ANAF - Introduce Inteligența Artificială pentru controale. Experții avertizează: „Apar...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la...
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin pașapoartele rusești oferite în...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...