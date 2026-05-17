Revoltă în R. Moldova după punctajul dat României la Eurovision: De neînțeles votul juriului, total diferit de ce a votat publicul

Punctajul dat de Republica Moldova către România a stârnit un val de reacții din partea mai multor oficiali din țara vecină. Jardan Cristian, ministrul Culturii, susține că votul juriului este de neînțeles, mai ales că este diferit față de ce a votat publicul. În timp ce, purtătorul de cuvânt al Guvernului din Republica Moldova susține că ar fi fost o problemă de organizare și comunicare. De asemenea, reacții au venit și de la directorul Teleradio-Moldova și producătorul general al televiziunii.

„Felicitări, România și Alexandra Căpitănescu pentru podium! O prestație minunată apreciată la cel mai înalt nivel de publicul din Republica Moldova, singurul din cele 28 de țări participante în finală care a oferit punctaj maxim pentru interpreta din România. De neînțeles votul juriului din Republica Moldova, total diferit de ceea ce a votat publicul. Moldova, România, Vlad, Alexandra - ne-ați cucerit! Vă mulțumim”, a declarat Jardan Cristian, într-o postare pe Facebok.

O reacție a venit și de la Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului din Republica Moldova, susține că „nu vorbim doar despre o decizie a juriului”, ci despre „o problemă de organizare și comunicare”.

Oficialul a enumarat mai multe probleme: „informația despre componența juriului a lipsit, ceea ce a creat haos, speculații și dezinformări”, „inclusiv prezentatorii televiziunii publice spuneau în direct că nu cunosc cine este în juriu”. De asemenea, a punctat și că „Teleradio-Moldova știa rezultatele încă de la repetițiile generale ale concursului” și că „documentul arătat ulterior de purtătoarea de cuvânt confirma că punctajele existau deja din ajun”.

„Țările noastre s-au susținut reciproc. Acest lucru există și trebuie spus. La fel cum au făcut-o artiștii noștri în concurs. Dar mai vreau ceva. Și o spun din toată inima. Înțeleg revolta oamenilor. Înțeleg emoția. Dar haideți să nu transformăm această situație într-un linșaj public împotriva unor persoane. Mâine-poimâine tot noi vom da ochii unii cu alții. Respectul dintre oameni trebuie să rămână. Un membru al juriului, Victoria Cușnir, a ieșit public imediat și și-a explicat votul. Am apreciat onestitatea și deschiderea de a-și susține punctul de vedere. Și Victoria este o jurnalistă din domeniul culturii care și-a câștigat notorietatea prin muncă și dedicație demonstrată în ani”, a punctat Daniel Vodă.

De asemenea, purtătorul de cuvânt punctează că „apa va trece, pietrele vor rămâne. Dar nici acum nu este târziu să se explice. De la A la Z. Clar și consecutiv. Fără minciuni. Important este să învățăm lecțiile bune: mai multă transparență, mai mult profesionalism și mai mult calm”, susține acesta.

Reacții din partea Teleradio-Moldova

Directorul Teleradio-Moldova a reacționat, într-o postare pe Facebook, și mulțumește publicului moldovean care a votat cu Alexandra Căpitănescu și puncteaz că „publicul are întotdeauna dreptate”.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, susține acesta.

De asemenea, o reacție a venit și de la producătorul general al televiziunii din Republica Moldova, care face trimitire, ironic, la o vorbă din popor: „Tradiționala replică de la nunțile și cumetriile moldovenești "de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult" ieri s-a materializat în 3 puncte de la juriu și 12 de la public”, susține Dorin Scobioală, pe Facebook.

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision a făcut apel la rațiune și punctează că cele două țări sunt prietene: „Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim, asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ură. Țările noastre au fost și vor fi prieten”, susține acesta pe contul său de Instagram.

Controversă la Eurovision

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026, deși publicul din țara vecină a oferit, de fapt, 12 puncte. Diferența dintre cele două voturi a surprins-o inclusiv pe prezentatoarea din Republica Moldova care a anunțat rezultatele. Margarita Druță a spus, într-un clip postat pe TikTok, că decizia juriului a șocat-o, mai ales în contextul în care piesa României a fost apreciată de public.

„E ora 03:17 dimineața. Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să îmi revin. Cu o oră în urmă s-a terminat Eurovisionul și eu am sentimente mixte, pentru că o parte din mine plânge de bucurie că s-a împlinit visul copilăriei mele. Eu de mic copil îmi doream să prezint punctajul Moldovei la Eurovision. (...) Dar altă parte din mine e devastată. Voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi și, ca să fie clar, pentru că multă lume nu știe: omul care prezintă punctajul nu face parte din juriu, nu participă la stabilirea rezultatelor. Eu, când am primit rezultatul și am văzut România – 3 puncte, am avut o reacție de șoc. Câteva minute m-am retras. (...)



L-am sunat pe domnul director de la TeleRadio Moldova și i-am zis: «Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu nu pot să mă uit în fața camerei când România are atât, mai ales într-un an în care România are o piesă atât de frumoasă». (...) Deci asta, să simți asta, e iadul. Tu vrei să ieși să citești punctajul, dar, pe de altă parte, ești prins în situația: ce fac acum? Voi cum ați fi procedat în cazul meu? Când tu știi că trebuie să prezinți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia juriului. Tu trebuie să o prezinți. (...) Cele 12 puncte ale mele merg spre România. Eu am susținut piesa și mă simt tristă că a fost așa. Sunt de acord că acest concurs nu este politic și că nu trebuie să îți susții vecinii doar pentru că sunt vecini. La televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat”, a declarat Margarita Druță.





