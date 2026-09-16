Numărul atacurilor hibride rusești din Germania este în creștere, deși până acum nu s-au înregistrat victime. Ministrul apărării Boris Pistorius a avertizat că, până în 2029, Rusia ar putea fi pregătită să atace țările NATO, deși serviciile de informații ale țărilor din alianță avertizează asupra posibilității unor diverse scenarii de escaladare chiar în viitorul apropiat. Chiar dacă acțiunile militare nu vor începe în Germania, țara va trebui să vină în ajutorul aliaților și, cel mai probabil, va deveni un nod cheie pentru transportul răniților — precum și locul în care aceștia vor fi tratați.

De aceea, în întreaga țară, autoritățile efectuează o revizuire a sistemului de sănătate și a infrastructurii, pentru a le pregăti pentru un eventual conflict militar, relatează Bloomberg. De exemplu, Bundeswehr ia în considerare posibilitatea repunerii în funcțiune a unui spital subteran situat sub spitalul pe care îl deține în orașul Ulm, din sud-vestul țării. Acesta a fost construit în 1979, în timpul Războiului Rece, și proiectat astfel încât să funcționeze chiar și în cazul unui atac nuclear. Acest spital subteran, capabil să funcționeze autonom timp de 90 de zile, poate găzdui până la 2.000 de persoane.

În Germania pot sosi zilnic până la 1.000 de soldați răniți, se arată într-un raport al Bundeswehrului, în care au fost simulate posibile scenarii de invazie a Rusiei pe teritoriul NATO. În acest caz, cele cinci spitale militare ale țării vor ajunge rapid la capacitatea maximă, fiind necesară ajutorul spitalelor civile. „Este pregătit sistemul nostru de sănătate pentru asta? Singurul răspuns este: nu”, spune Benedikt Frimert, medic-șef și comandant al Spitalului Militar din Ulm. „Ne așteaptă un maraton.”

Bundeswehr, cu sprijinul Societății Germane de Traumatologie (DGU), a organizat încă din 2017 cursuri pentru chirurgi civili privind acordarea de asistență medicală în urma evenimentelor cu un număr mare de victime și tratarea leziunilor suferite în timpul acțiunilor militare. Însă pe atunci nu exista o cerere deosebită pentru acestea, iar acum guvernele landurilor rezervă săptămâni întregi pentru cursuri de perfecționare a medicilor, povestește Sasha Floe, secretarul general al DGU.

În luna martie, forțele armate au desfășurat cele mai ample exerciții medicale din ultimele decenii, simulând un atac asupra Lituaniei și efectuând evacuarea răniților către spitalele din Berlin și din anumite zone ale landului Brandenburg. Potrivit lui Floe, exercițiile s-au desfășurat fără probleme, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura o comunicare eficientă între sistemul militar și cel medical în situații de urgență.

Chiar și în timp de pace, consecințele actelor de sabotaj, ale atacurilor cibernetice asupra infrastructurii și ale raidurilor cu drone pot reprezenta o sarcină suplimentară pentru sistemul de sănătate. În luna august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită mai întâi la aeroportul de marfă din Leipzig, de unde se livrează arme către Ucraina, și apoi în apropierea acestuia. Focosurile nu s-au declanșat, nimeni nu a fost rănit. Însă, în primul incident, unul dintre avioanele de transport, nevoit să efectueze o a doua tură de așteptare, s-a ciocnit cu un obiect neidentificat. Ulterior, acesta a aterizat la Hanovra cu avarii minore la partea din față.

Ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a declarat pe 1 septembrie că organizatorii și executanții acestui „atac hibrid” au acționat la comanda structurilor de stat ruse, fapt confirmat de anchetă, de natura infracțiunii și de datele serviciilor de informații.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a cerut o reacție militară dură la această declarație a autorităților germane. „Având în vedere cursul neonazist și extrem de rusofob al actualei conduceri a Germaniei, această diversiune inventată este cea mai ușoară formă de pedeapsă pentru păcatele lor. Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de echipament militar destinate cliquei banderoviste. Și, foarte probabil, și asupra unor alte locuri din Berlin”, a scris el pe canalul său de Telegram.

Editor : A.R.