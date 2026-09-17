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Rezultate LOTO - Joi, 17 septembrie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 1,48 milioane de euro. Report la Joker de 1,34 milioane de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 17 septembrie: 

Joi, 17 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 se înregistrează un report de peste 1,48 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 1,34 milioane de euro. Report cumulat mare și la Noroc.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 17 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

Premii consistente acordate la tragerile de duminică

La Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de câștiguri în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

La tragerea suplimentară Joker de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Alba Iulia.

De asemenea, la tragerea suplimentară Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 97.986,77 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Brăila și din Sectorul 4 , București.

La categoria a III-a a jocului Noroc, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.004,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Sectorul 3, București.

La tragerea principală Loto 5/40 de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 52.686 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Craiova, iar celălalt online pe joaca.loto.ro.

La tragerea suplimentară Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 56.331 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, județul Argeș.

Editor : Liviu Cojan

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