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Românii care au lucrat în SUA pot cumula perioadele pentru pensie. Oana Țoiu: Acordul elimină și plata dublă a contribuțiilor sociale

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Cbani, pensie
Foto: Profimedia
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Din articol
Perioadele lucrate în România și SUA vor fi cumulate pentru pensie Fără plata dublă a contribuțiilor sociale

Acordul de securitate socială dintre România și Statele Unite, intrat în vigoare de la 1 septembrie, le permite românilor care au lucrat în ambele țări să cumuleze perioadele de contribuție pentru stabilirea dreptului la pensie. Documentul elimină și riscul plății duble a contribuțiilor sociale pentru anumite categorii de lucrători și facilitează mobilitatea angajaților și a antreprenorilor între România și SUA, a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Rezultate concrete livrate pentru oameni”, a transmis Oana Țoiu într-o postare pe Facebook, în care a anunțat intrarea în vigoare a acordului.

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Perioadele lucrate în România și SUA vor fi cumulate pentru pensie

Potrivit ministrului de Externe, acordul este important atât pentru românii care au plecat în Statele Unite înainte de 1989 sau în ultimii ani, cât și pentru cetățenii americani care aleg să se retragă în România.

„Am finalizat în primăvară, alături de echipa MAE și a Departamentului de Stat SUA, implementarea acordului și de la 1 septembrie, după zeci de ani de așteptare, românii și cetățenii americani știu că se pot baza pe parteneriatul dintre țările noastre și când au nevoie să le fie recunoscute drepturile, ca pensia sau activitățile PFA”, a scris Oana Țoiu.

Una dintre principalele prevederi este posibilitatea de a cumula perioadele lucrate și pentru care s-au plătit contribuții în cele două țări, astfel încât acestea să fie luate în calcul la stabilirea dreptului la pensie.

„Pensii protejate și cumulate: Perioadele lucrate în România și în SUA se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Nicio lună de contribuție nu se mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state”, a explicat ministra.

Fără plata dublă a contribuțiilor sociale

Acordul aduce prevederi și pentru lucrătorii independenți și specialiștii detașați, care sunt protejați de plata contribuțiilor sociale în ambele state pentru aceeași activitate.

„Fără dublă taxare: Lucrătorii independenți și specialiștii detașați sunt protejați de plata dublă a contribuțiilor sociale”, a precizat Oana Țoiu.

Ministrul susține că noul cadru poate facilita și activitatea companiilor românești și americane, prin simplificarea mobilității angajaților.

„Mobilitate pentru afaceri: Companiile românești și americane își pot mobiliza mai ușor resursa umană, stimulând investițiile bilaterale”, a mai transmis aceasta.

Oana Țoiu a precizat că finalizarea implementării acordului a fost una dintre prioritățile sale de la primele vizite oficiale la Washington.

„Finalizarea acestui cadru de implementare alături de Departamentul de Stat al SUA a fost o prioritate asumată de la primele mele vizite la Washington”, a afirmat ministra.

Ea a subliniat că relația dintre România și Statele Unite depășește cooperarea în domeniul securității și al dialogului politic.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite se bazează pe securitate și dialog politic, dar crește zi de zi prin legăturile dintre oameni, prin comunitățile noastre și prin respectul reciproc pentru munca depusă”, a mai scris Oana Țoiu.

Editor : Ana Petrescu

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