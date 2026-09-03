Live TV

Oana Țoiu s-a întâlnit cu șeful diplomației britanice la Londra. Diaspora română și cooperarea bilaterală, printre subiectele discutate

Data publicării:
Oana Țoiu - Ed Miliband
Oana Țoiu și ministrul britanic al Afacerilor Externe, Ed Miliband. Foto: MAE
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Șefa diplomației române Oana Ţoiu, a avut, joi, la Londra, o întrevedere bilaterală cu ministrul britanic al Afacerilor Externe, Ed Miliband, context în care au discutat inclusiv despre diaspora română din Regatul Unit, dar şi despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării, transmite MAE.

Potrivit sursei citate, agenda întâlnirii a avut patru priorităţi: diaspora română din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, cooperarea economică, securitatea şi colaborările în domeniul educaţional şi cultural.

Oana Ţoiu a mulţumit Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord pentru solidaritatea manifestată faţă de România, pentru misiunea de poliţie aeriană întărită desfăşurată de Forţele Aeriene Regale pe teritoriul românesc în perioada martie-iulie. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea comerţului la Marea Negră şi de rolul Portului Constanţa, implicit de expertiza britanică în acest domeniu şi în protecţia infrastructurii critice maritime.

Ea a punctat şi valorificarea contribuţiei remarcabile la consolidarea relaţiei bilaterale a celor peste un milion de cetăţeni români din Regatul Unit, iar agenda a cuprins discuţii despre şcolile britanice care găzduiesc cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească şi activitatea lectoratelor de limba română de la Universităţile Oxford şi Cambridge, precum şi activitatea British Council în România, alăturarea Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord la programul Erasmus+ şi discuţiile pentru schemele de mobilitate a tinerilor şi a profesorilor, precum şi o mai facilă recunoaştere reciprocă a diplomelor şi a calificărilor.

Cei doi oficiali au evaluat stadiul actual, cu peste 10 miliarde de euro în schimburi comerciale, şi domeniile cheie de creştere. Regatul Unit ocupă locul 11 în topul investitorilor străini direcţi în România, cu peste 7.000 de societăţi comerciale cu capital britanic înregistrate în ţara noastră şi locuri de muncă susţinute împreună şi prin accesul la Piaţa Unică, iar antreprenorii români au un interes în creştere pentru spaţiul britanic.

Oana Ţoiu a evidenţiat sectoarele cu potenţial de creştere cum ar fi tehnologiile avansate, serviciile financiare şi sectorul agroalimentar, în cazul acestuia din urmă exporturile româneşti pe piaţa britanică înregistrând o creştere semnificativă anul trecut.

Cei doi miniştri au discutat despre aderarea României la OCDE, un proces în care România a finalizat în ultimul an toate criteriile tehnice pentru aderare, şi se bazează pe parteneriatul cu UK şi în acest proces, în special dat fiind impactul pozitiv asupra investiţiilor comune. De asemenea, au discutat, în perspectiva viitorului Summit Uniunea Europeană-Regatul Unit, pentru aprofundarea cooperării în domeniile politicii externe şi securităţii şi apărării.

Istoria colaborării diplomatice dintre România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord este şi parte din Festivalul de Arhitectură din Londra. În perioada 18 - 20 septembrie, în cadrul acestui eveniment, România deschide vizitatorilor sediul în care a fost Ambasada României în Londra, actualul sediu al Institutului Cultural Român (ICR), arată MAE.

Citește și: 

Românii care au lucrat în SUA pot cumula perioadele pentru pensie. Oana Țoiu: Acordul elimină și plata dublă a contribuțiilor sociale

Oana Țoiu avertizează UE asupra intrărilor repetate ale dronelor rusești în România și cere întărirea Flancului Estic

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
2
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
3
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
4
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Vladimir Putin
5
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
Digi Sport
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-09-03T174926.407
Reguli noi pentru muncitorii străini din Marea Britanie. Victimele angajatorilor abuzivi nu-și vor mai pierde dreptul de ședere
guvern sedinta
Guvernul anunță că face demersuri pentru încasarea integrală a celor 770 de milioane de euro din PNRR. Ce spune despre legea ANI
Cbani, pensie
Românii care au lucrat în SUA pot cumula perioadele pentru pensie. Oana Țoiu: Acordul elimină și plata dublă a contribuțiilor sociale
oana toiu
Oana Țoiu avertizează UE asupra intrărilor repetate ale dronelor rusești în România și cere întărirea Flancului Estic
drapelul uniunii europene
România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după incidentul cu dronă din Germania
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru.
România ar putea primi o parte din cei 770 de milioane de euro din...
aparare UE uniunea europeana steag rachete
Capacitatea UE de a se apăra împotriva unei invazii rămâne sub semnul...
pompieri
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Planul...
FOTOMONTAGE, Fahne von Israel, dem Iran und der USA auf einer Mauer mit Riss und Feuer, Israel-Iran-Krieg *** PHOTOMONTA
Răsturnarea regimului iranian, „principala misiune” a Israelului...
Ultimele știri
Comentariile lui JD Vance despre sfârșitul lumii și Anticrist sunt „convingeri larg raspândite”, spune un amic al vicepreședintelui SUA
Trump susține că Marea Britanie se află „la un pas de dezastru”: „Dacă nu opriți afluxul de oameni, nu o să mai aveți nicio țară”
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din capitala Serbiei. Când are loc înmormântarea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marina Voica e și la 90 de ani un munte de energie. Povestea solistei care a cucerit România cu...
Cancan
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova l-a scos de pe lista UEFA pe fotbalistul de 650.000 de euro
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
„Ne-a trecut glonțul pe la ureche!” Bogdan Baratky scrie după Poli Timișoara – Rapid 0-2, meciul care putea...
Adevărul
Scandalul dintre serviciile de informații ale Ucrainei se adâncește. Versiunile prezentate de SBU, Kaplunov...
Playtech
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu i-a dat răspunsul FCSB-ului
Pro FM
North West, de nerecunoscut la 13 ani. Detaliul de pe chipul puștoaicei a stârnit un val de reacții: „Ce se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
De ce nu putem muta rapid marfa de pe Dunăre pe tren sau șosea când fluviul devine prea mic. Seceta lovește...
Newsweek
În ce condiții poți ieși la pensie fără penalizare la doar 60 de ani? Câți ani ești obligat să muncești?
Digi FM
Cum arată rochia inspirată de operația de cezariană. Cele șapte straturi traversate de medici, transformate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Lipiciul-minune” care funcționează sub apă. Se lipește în doar 10 secunde și rezistă ani întregi
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
George Clooney, discurs memorabil la Veneția. „Am 65 de ani. Te speli pe dinţi şi îţi spui: Vai, arătau mult...
UTV
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, este propunerea României pentru Oscar 2027. Producția...