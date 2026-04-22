Românii nu mai merg la nunți, ci trimit doar banii, în plic - o tendință care câștigă tot mai mult teren. În felul acesta evită o serie de costuri suplimentare precum ținuta festivă, transportul sau cazarea. Potrivit specialiștilor, procentul invitaților care confirmă participarea la eveniment s-a redus cu aproximativ 20-25%, ca urmare a scumpirilor în lanț din ultimul an. „Mulți ne anunță că trimit bani în plic”, spune o tânără din Oradea, care urmează să fie mireasă anul acesta.

Mihaela se ocupă cu planificări de nunți în Oradea. Oganizează, anual, zeci de evenimente, iar în ultimul an a observat că invitații nu se mai prezintă la nunți.

„Sfârșitul de 2025 a fost puțin atipic, în sensul că rata de abandon la nuntă, ceea ce înseamnă neprezentarea invitaților, a fost ceva mai mare. Vorbim de o rată care ajungea la 20%, până la 25%”, spune Mihaela Bar, wedding planner.

Spre exemplu, în cazul unei nunți de 300 de invitați se prezintă, în medie, doar 220-240 de oameni.

„Am avut rude care lucrează în străinătate, care ne-au spus că își iau liber și că vin. Pe măsură ce trece timpul, mulți ne anunță că preferă să ne trimită plic, pentru că s-au scumpit de la biletele de avion, benzină, costurile cazării”, povestește Maria, o tânără care se pregătește de nuntă.

Deși nu mai plătesc meniul pentru invitații care nu se prezintă, mirii tot nu ies în câștig.

„300 de euro, cât era media la o nuntă de pus în plic acum 5 ani de zile, nu este egal cu 300 de euro astăzi”, mai spune Mihaela Bar.

Această tendință a românilor de a trimite bani în plic, fără a se prezenta la nunți, poate schimba felul în care aceste evenimente vor arăta în viitor.

„În urbanitatea noastră, trecem la o organizare bazată pe rețea, comunități mai laxe, relații mai slabe, în care avem mai puține obligații comunitare. E adevărat, atunci când avem nevoie de bani, brusc ne aducem aminte de reciprocitățile tradiționale, ne aducem aminte de sute de persoane care ar putea să ne dea un cadou”, e de părere sociologul Adrian Hatos.

Prețul per invitat la o nuntă în România ajunge, în medie, la 150 de euro. În acești bani este inclusă sala, meniul, muzica și serviciile conexe, cum ar fi foto-video, candy-bar sau aranjamentul floral.

