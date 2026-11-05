Live TV

Niculescu: Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul e să-și strângă lui însuşi cureaua. Noi taxe nu sunt ceva la care să ne gândim

Data actualizării: Data publicării:
luca niculescu inquam octav ganea
Luca Niculescu.Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Luca Niculescu afirmă că, înainte de a lua în calcul eventuale noi impozite şi taxe, statul trebuie „să strângă lui însuşi cureaua”, având în vedere ultimii doi ani care au fost foarte dificili pentru populaţie, relatează News.ro.

„Peste două săptămâni, cam aşa, vom avea toate datele, am cerut un raport domnului ministru al Finanţelor. Este normal ca la începutul unui mandat să vrem să avem o situaţie cât mai clară a felului în care arată situaţia financiară, situaţia fiscală, situaţia bugetară, situaţia economică a României. Imediat după 15 noiembrie vom putea răspunde la această întrebare (care este situaţia financiară a României - n.r.). Avem nevoie de aceste date, am făcut o primă rectificare bugetară, vom mai face încă o rectificare. Misiunea ce mai importantă pe care o avem de făcut până la finalul anului este elaborarea unui buget credibil pentru anul 2027”, a afirmat Luca Niculescu, joi seară, la Antena 3 CNN.

El a arătat că îşi doreşte un buget „echilibrat” care să se înscrie în coordonatele bugetare pe care şi le-a asumat în relaţia cu Comisia Europeană. 

„În acelaşi timp, trebuie să fie şi un buget care să corespundă şi nevoilor românilor. Românii sunt după doi ani dificili, în care preţurile au crescut, după doi ani în care au existat creşteri de TVA şi alte taxe, cred că este greu să mai vii cu alte măsuri de genul acesta. Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul este să strângă lui însuşi cureaua, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune şi după aceea să se gândească la alte impozite şi taxe pentru cetăţeni. Dar nu este ceva la care vrem să ne gândim”, a adăugat prim-ministrul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
andrei muraru fb
3
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
petrisor peiu face declaratii
4
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
jd vance profimedia
5
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Digi Sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marcel alexandru stoica guvern
Ce spune ministrul Dezvoltării despre impozitele pe balcoanele închise ilegal
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 19 OCT
Ministrul Agriculturii: „Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă din 2027”
887160854_1655772549273070_6202206423400913590_n
Guvernul este dispus să plătească pentru menținerea trupelor americane în România. Concluziile întâlnirii Niculescu-Colby (surse)
luca-niculescu-guvernx
Luca Niculescu: Discuțiile cu sindicatele au fost despre indexarea pensiilor, birocratizare și consultările pentru finanțarea europeană
Luca Niculescu - Elbridge Colby
Luca Niculescu a discutat cu Elbridge Colby: I-am reafirmat interesul țării noastre pentru o prezență militară americană mai puternică
Recomandările redacţiei
steag NATO sarma ghimbata
NATO a lansat o platformă de tip e-commerce, unde țările membre pot...
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
Nazare: „Astăzi am demarat în mod concret discuțiile pe bugetul...
2026-09-22-4096
S-a clarificat misterul: Cine scrie postările lui Călin Georgescu din...
profimedia-1149490222
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul din Otopeni. UE activează un...
Ultimele știri
Traian Băsescu critică propunerea României privind trupele americane staționate în țară: „Nu poate funcționa”
Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata șefă a Diviziei pentru Drepturi Civile
Băsescu: „Noi am avut doar politica prostului față de SUA”. Ce spune despre abordarea de a alege „o tabără”, republicani sau democrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!”
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei. Prima reacție a selecționerului Jorge...
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil...
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Scene incredibile într-o brutărie din SUA. Un aligator a intrat pe ușa din spate și a terorizat angajații
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...