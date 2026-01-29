Românii vor putea beneficia, până la finalul lui 2026, de un portofel digital de identitate, recunoscut în toată Uniunea Europeană. Posesorii vor avea posibilitatea de a se loga într-o aplicație, unde au oricând acces la documentele lor oficiale, salvate în format digital, anunță Digi24.

Uniunea Europeană obligă statele membre să lanseze, până în decembrie 2026, un portofel digital de identitate. Este vorba despre o aplicație mobilă în care utilizatorii vor putea partaja documente oficiale în format electronic, precum permisul de conducere, diplomele de studii sau documente de călătorie, anunță Digi24.

Pentru a intra în aplicație, românii se vor folosi de cartea electronică de identitate, care va servi ulterior la crearea unui cont și la autentificare.

În plus, fiecare utilizator va controla ce date stochează și cui le transmite. De exemplu, un șofer oprit în trafic va putea prezenta permisul digital printr-un cod QR, iar documentul va avea aceeași valoare legală ca permisul fizic.

România participă deja la testarea acestui sistem la nivel european, potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Citește și:

Documentul electronic care înlocuiește pașaportul și oferă acces rapid la servicii publice în 2026. Este disponibil și pentru minori

Editor : C.A.