Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”

Suedia și Finlanda fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru un nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei, vizând direct „flota fantomă” care susține exporturile de petrol ale Moscovei, în timp ce Stockholmul acuză că agenda occidentală a fost deturnată de retorica inacceptabilă a Statelor Unite.

Suedia şi Finlanda au cerut Uniunii Europene să interzică total serviciile maritime pentru toate navele ce transportă produse energetice ruseşti, cu scopul de a neutraliza aşa-numita „flotă din umbră”, sau „flotă fantomă”, prin care Rusia exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale după invazia în Ucraina, a declarat joi ministrul de externe suedez, Maria Malmer Stenergard, potrivit Agerpres.

„Suedia şi Finlanda au propus trei măsuri pentru noul pachet de sancţiuni” europene împotriva Rusiei, a spus şefa diplomaţiei suedeze în faţa presei la o reuniune a miniştrilor europeni de externe. Aceştia pregătesc un nou pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, al 20-lea de la începutul războiului şi pe care doresc să-l vadă finalizat până pe 24 februarie, data marcării a patru ani de la lansarea invaziei ruse în Ucraina.

Suedia şi Finlanda susţin că acest pachet ar trebui „să impună o interdicţie totală asupra serviciilor maritime pentru toate navele ruseşti care transportă energie”, astfel încât „Rusia să fie lovită acolo unde o doare cel mai tare, adică la veniturile sale”.

Circa 600 de petroliere se află în prezent pe lista sancţiuni impuse Rusiei de către UE după invazia rusă în Ucraina. Aşa-numită „flotă fantomă” a Rusiei este estimată la circa 1.400 de nave, unele dintre ele vechi şi în stare tehnică precară. Această flotă, cu diverşi proprietari şi care cuprinde petroliere ce navighează sub diverse pavilioane, a fost creată de Rusia pentru ca sancţiunile occidentale să nu-i perturbe exporturile de petrol.

Şefa diplomaţiei suedeze a mai cerut ca noul pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei „să interzică importurile de îngrăşăminte, ce reprezintă al treilea produs major la import venit din Rusia” şi „continuă să fie o sursă semnificativă de venit” pentru Moscova. Ea a cerut de asemenea „oprirea exporturilor de produse de lux europene către Rusia”, din „motive morale”.

Şefa diplomaţiei suedeze s-a declarat „frustrată” de faptul că, în ultimele săptămâni, „din cauza retoricii inacceptabile a SUA, ne-am concentrat pe lucrurile greşite”, făcând referire la tensiunile generate de intenţiile preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, insula arctică teritoriu autonom danez.

Şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a manifestat săptămâna trecută nemulţumirea că disputa legată de Groenlanda deturnează „atenţia” internaţională de la Ucraina.

Citește și „Ruşii nu sunt atât de înfricoşători”. Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din flota-fantomă a lui Putin

Editor : M.I.