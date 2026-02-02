Zăpadă și polei în Capitală și alte zone. IGSU avertizează: circulați cu grijă pe zăpadă și aveți grijă la țurțuri

Din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute, autoritățile recomandă prudență maximă pe drumuri și trotuare. Pietonii sunt sfătuiți să poarte încălțăminte antiderapantă și să evite zonele cu țurțuri, iar șoferii să circule cu viteză redusă și să-și echipeze corespunzător mașinile pentru iarnă.

„Ninsorile din Capitală și din alte zone ale țării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperișuri, carosabil și trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, ceea ce crește riscul de accidente. Pentru siguranța tuturor, vă recomandăm:

Circulați cu grijă pe jos - Purtați încălțăminte de iarnă, cu talpă sau branțuri antiderapante, și deplasați-vă cu atenție pentru a preveni alunecările și căzăturile.

Atenție la țurțuri - Dacă apar țurțuri la clădirea ta, îndepărtează-i cât mai repede. Dacă observați țurțuri la streașina altor clădiri, evitați zona și păstrați distanța.

Apele înghețate nu sunt locuri de joacă - Nu permiteți copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălți înghețate. Gheața poate ceda în orice moment.

Recomandări pentru șoferi - Conduceți cu viteză redusă, păstrați distanța față de celelalte vehicule și asigurați-vă că mașina este echipată corespunzător pentru sezonul rece.

Important Îndepărtarea zăpezii, gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci și o obligație legală”, arată postarea de pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Citește și: Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu