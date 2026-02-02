Live TV

De la ger, la temperaturi de primăvară. Cum va fi vremea în primele două săptămâni din februarie, în fiecare regiune

Data actualizării: Data publicării:
o femeie alearga simbolic intre iarna si primavara
FOTO: Getty Images
Din articol
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania Vremea în Maramureș Vremea în Moldova Vremea în Dobrogea Vremea în Muntenia Vremea în Oltenia Vremea la munte

După zilele geroase, vremea se încălzește și va aduce temperaturi cu mult peste normalul perioadei, anunță meteorologii. Temperaturile cresc începând de marți în toată țara, iar maximele vor ajunge la 13 grade Celsius, în anumite zone, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie, emisă de ANM.

Vremea în Banat

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 10…12 grade, iar a celor nocturne de la -6 grade, până la 2…3 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor tinde să scadă; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -3 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare după data de 6 februarie.

Vremea în Crișana

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie, cu o creștere a mediilor regionale diurne de la 1 grad, până la 12…13 grade, iar a celor nocturne de la -2 grade, până spre 2... 3 grade. Până în data de 10 februarie, deși valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 10 grade și ale minimelor de 2 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 4 grade, iar a minimelor la -3 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Vremea în Transilvania

După prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 8…10 grade, iar a celor nocturne de la -8 grade, până la 0…1 grad. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 3 grade, iar a minimelor la -4 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Vremea în Maramureș

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie, cu o creștere a mediilor regionale diurne de la 2 grade, până la 10…11 grade, iar a celor nocturne de la -4…-3 grade, spre 1…2 grade. Până în data de 11 februarie, deși valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 8 grade și ale minimelor de 0…1 grad. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 3…4 grade, iar a minimelor la -4 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Vremea în Moldova

După prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -7 grade, până la 5…6 grade, iar a celor nocturne de la -14 grade, până la -1…0 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 1 grad, iar a minimelor la -5 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Vremea în Dobrogea

După primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 11 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -5 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -10 grade, până la 2…4 grade. Ulterior, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 6 grade, iar a minimelor la 0 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Vremea în Muntenia

După primele două zile din interval, valorile termice vor fi în creștere semnificativă până în data de 7 februarie, cu o creștere a mediilor regionale diurne de la -4 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9…-8 grade, până spre 1…2 grade. Până în data de 11 februarie, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei, mediile maximelor se vor menține în jurul a 10 grade și ale minimelor la 1 grad. Ulterior, valorile termice vor fi în scădere, astfel încât media maximelor va ajunge la 5…6 grade, iar a minimelor la -2 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Vremea în Oltenia

După primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, până în data de 11 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -3…-2 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9 grade, până la 1 grad. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -2 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Vremea la munte

După primele două zile din interval, mediile valorilor diurne vor crește semnificativ, de la -6…-5 grade, până la 1…2 grade, iar a celor nocturne de la -11…-10 grade, până spre -4…-2 grade, valori ce se vor menține până în jurul datei de 11 februarie. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor avea tendința de scădere; media maximelor va ajunge la -3…-2 grade, iar a minimelor la -7 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
2
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
3
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
4
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
Vladimir Putin.
5
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius. ANM: Este puțin probabil să fie ultimul episod de iarnă
Ninsoare abundentă în București.
Meteorologii anunță ger, ninsori și strat de zăpadă de 9 centimetri în București. Prognoza pentru următoarele zile
masina in zapada
Atenționări pentru șoferi, în contextul noilor avertizări de viscol, ninsori și vânt puternic. Anunțul Infotrafic
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
Se întorc gerul și viscolul în România: temperaturi de până la -20 de grade. Care sunt cele mai afectate zone HARTĂ
femeie care sare, iarba si zapada
Cum se anunță vremea până în martie. Estimări meteo pentru ultima lună de iarnă
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă”...
cheie locuinta casa noua
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România...
copii tineri retele socializare telefoane
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie...
Dmitri Peskov.
Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când...
Ultimele știri
Cursuri suspendate sau mutate online în patru județe din cauza ninsorilor din țară
Sprijinul pentru mamele cu nou-născuți s-a ridicat la aproape 18 milioane lei, în 2025
Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 2 - 8 februarie 2026. Leii strălucesc și atrag atenția, Capricornii au noroc la bani
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Nepoțica de 11 luni a lui Snoop Dogg a murit. Fiica rapperului e devastată: "Am pierdut-o pe iubirea vieții...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
A început distribuirea pensiei pe februarie. Când intră pe card? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”