Belgia ar putea trimite deținuți străini în Estonia. Discuții la nivel guvernamental

Belgia, care se confruntă cu supraaglomerarea cronică a închisorilor, va purta discuţii cu autorităţile din Estonia privind posibilitatea de a închiria spaţii penitenciare în această ţară baltică pentru a găzdui deţinuţi străini fără acte.

Miniştrii belgieni ai Justiţiei şi Azilului, Annelies Verlinden şi Anneleen Van Bossuyt, au anunţat luni că vor pleca într-o misiune diplomatică de două zile la Tallinn pentru a discuta această potenţială cooperare,relatează AFP preluată de Agerpres.

Agenda include o întâlnire cu ministrul estonian Liisa-Ly Pakosta (Justiţie şi Afaceri Digitale) şi o vizită la o închisoare din Tallinn.

După Kosovo şi Albania, piste încă explorate „în culise, la nivel tehnic”, Estonia este a treia ţară cu care guvernul belgian, condus de conservatorul Bart De Wever, are în vedere o astfel de cooperare pentru a-şi elibera o parte din deţinuţii străini.

Supraaglomerarea închisorilor, argumentul principal

Guvernul afirmă că o treime din cei aproximativ 13.000 de deţinuţi ai ţării „nu au dreptul de şedere în Belgia” şi „doreşte să examineze toate căile pentru a reduce presiunea asupra sistemului şi a spori securitatea cetăţenilor", conform unei declaraţii transmise de Annelies Verlinden şi Anneleen Van Bossuyt.

„O opţiune luată în considerare este închirierea sau construirea unei închisori în străinătate”, spune declaraţia.

Belgia are în prezent 13.501 de deţinuţi pentru o capacitate de 11.049 de locuri, conform Administraţiei Penitenciarelor, o situaţie de supraaglomerare denunţată de luni de zile de sindicatele gardienilor. Aproape 600 de deţinuţi sunt forţaţi să doarmă pe saltele pe podea.

Problema provoacă agitaţie în cadrul coaliţiei de guvernare. Verlinden doreşte să permită eliberarea anticipată a unor condamnaţi aflaţi la sfârşitul pedepsei, dar se confruntă cu rezistenţă din partea aripii drepte a majorităţii. ONG-urile denunţă utilizarea excesivă a arestării preventive din cauza lipsei de resurse pentru a gestiona alternative.

Tensiuni politice și exemple din alte state europene

Ministrul socialist flamand al Sănătăţii, Frank Vandenbroucke, propune consolidarea furnizării de îngrijiri psihiatrice medico-legale pentru a reduce numărul de persoane cu boli mintale forţate să rămână în închisoare din cauza lipsei de facilităţi adecvate. Potrivit acestuia, aproximativ 1.100 de deţinuţi din Belgia se află în această situaţie.

Guvernul belgian consideră Estonia un „stat de drept puternic care respectă drepturile omului”. Ţara baltică este, de asemenea, lăudată pentru sistemul său judiciar şi penitenciar „extrem de digitalizat”.

În iunie 2025, Suedia a anunţat că a ajuns la un acord cu Estonia pentru a închiria celule pentru 600 de deţinuţi, anticipând o presiune semnificativă asupra propriilor facilităţi. Suedia ar putea închiria 400 de celule în închisoarea estoniană din Tartu. Acordul trebuie încă aprobat de Parlamentul suedez.

