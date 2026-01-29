Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte

Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului sunt blocaţi într-o zonă periculoasă şi au cerut ajutor. În căutarea lor au pornit salvamontiști și polițiști de frontieră. Este o misiune dificilă, deoarece temperaturile sunt foarte scăzute, iar stratul de zăpadă depăşește doi metri în unele zone, potrivit Salvamont Maramureș.

Directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga, a spus că cei doi tineri au vârsta sub 30 de ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Tinerii au rămas blocaţi într-o zonă inaccesibilă, de unde nu mai pot coborî singuri. Cei doi tineri au comunicat că suferă de frig extrem, nu au provizii şi şi-au pierdut complet orientarea. Echipele fac eforturi supraomeneşti pentru a-i găsi la timp pe cei doi şi pentru a-i aduce în siguranţă la bază”, a spus Benga.

Acesta a precizat că zăpada în unele zone depăşeşte doi metri, iar la noapte temperatura resimţită va ajunge la minus 15 - minus 17 grade Celsius, potrivit Agerpres.

Echipa de intervenţie Salvamont este sprijinită de un echipaj al Sectorului Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, localitate de graniţă cu Ucraina.

Editor : M.B.