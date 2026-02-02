Live TV

Bulgarii încă deţin miliarde de leva, deşi a fost retrasă din circulație și toate plăţile în ţară se fac exclusiv în euro

bulgaria, leva
La o lună după ce Bulgaria s-a alăturat oficial zonei euro, moneda euro este singurul mijloc legal de plată, înlocuind leva bulgară, informează Novinite. La 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial, după ce în ianuarie cetăţenii bulgari au folosit în paralel leva şi euro. Până la 30 ianuarie, aproximativ 75% din leva aflată în circulaţie a fost retrasă, rămânând încă aproximativ 7,7 miliarde de leva deţinută de populaţie.

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a confirmat că sunt în circulaţie peste 6,1 miliarde de euro, sprijinind funcţionarea normală a plăţilor şi activitatea economică în ţară, scrie Agerpres.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a marcat momentul, spunând că aderarea Bulgariei la euro înseamnă că 358 milioane de persoane folosesc acum moneda unică şi împărtăşesc un viitor economic comun. La finalul lui 2025 şi începutul lui 2026, Lagarde a lăudat integrarea cu succes a Bulgariei în sistemul euro.

De la 1 februarie 2026, toate plăţile în ţară se realizează exclusiv în euro. Cetăţenii pot continua pe termen nelimitat să schimbe restul de leva la BNB, în timp ce băncile comerciale acceptă schimbul până în 30 iunie.

Ţările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

