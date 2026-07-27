„Situaţie absurdă”. Din ce cauză nu poate consolida Primăria Capitalei blocurile cu bulină roșie, deși are banii și proiectele gata

Primăria Bucureşti reclamă o „situaţie absurdă”, respectiv proprietari de apartamente care blochează consolidarea locuinţelor cu risc seismic din fonduri europene. Municipalitatea se confruntă cu două astfel de situaţii, în care majoritatea proprietarilor doresc să participe la program, dar câteva familii se opun. Primăria anunţă că situaţia va fi tranşată în instanţă.

„Situaţie absurdă! Vrem să consolidăm, cu fonduri nerambursabile, blocuri de locuinţe aflate în risc seismic I. Majoritatea locatarilor îşi doresc, dar 10% se opun şi blochează proiectul”, a arătat Primăria Bucureşti luni, .

Potrivit municipalităţii, proprietarii care se opun invocă mai multe motive:

au spaţii comerciale la parterul blocului şi nu vor ca activitatea comercială să sufere pe perioada lucrărilor;

au apartamente închiriate şi, de asemenea, ar pierde câştigurile;

şi-au renovat locuinţele şi le pare rău că au cheltuit banii.

„Colegii de la Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) se confruntă în prezent cu două situaţii de acest gen. La ambele, avem deja finalizate de aproape un an autorizaţii de construire, contracte de finanţare, proceduri de achiziţie pentru desemnarea constructorilor”, au mai transmis oficialii primăriei.

Potrivit acestora, un exemplu este blocul de locuinţe de pe Bd. Nicolae Bălcescu, unde 32 de familii îşi doresc consolidarea şi deja au fost relocate, alte 8 familii nu-şi doresc să plece şi blochează proiectul.

„Situaţia se va clarifica în instanţă şi luăm în calcul inclusiv recuperarea cheltuielilor făcute cu pregătirea acestui proiect”, anunţă Primăria Bucureşti.

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Un al doilea proiect de consolidare blocat de proprietari e la un imobil situat pe Calea Victoriei. Aici, dintr-un total de 90 de familii, 70 doresc consolidarea, 20 refuză. Din cauza celor din urmă, blocul nu poate fi consolidat.

„Asociaţiile de proprietari sunt cele care vin către noi şi ne solicită consolidarea imobilului. Pentru a intra în program, trebuie să existe o hotărâre a asociaţiei, semnată de 50% + 1 din proprietari. Legea nu spune, însă, cum pot fi convinşi restul locatarilor, care refuză să-şi elibereze locuinţele pe perioada lucrărilor”, arată Primăria, potrivit News.ro.

Potrivit reprezentanţilor acesteia, consolidarea unui bloc este o lucrare mult mai complexă şi mai costisitoare decât reabilitarea: „Durează, de obicei, doi ani, perioadă în care asigurăm GRATUIT relocarea sau cazarea proprietarilor fie în locuinţe de necesitate ale primăriei, fie în chirii decontate. Pentru a putea consolida cât mai multe, accesăm toate fondurile nerambursabile disponibile”.

Circa 90% din costuri sunt acoperite de finanţările nerambursabile, iar restul de PMB, cu recuperarea banilor de la proprietari într-un interval de timp de până la 15 ani.

„Spre exemplu, pentru un apartament de 100 mp, un proprietar ar avea de plătit 10.000 - 15.000 de euro (eşalonat în 5 până la 15 ani). Este vorba despre siguranţa celor care locuiesc aici, dar şi a trecătorilor. La un cutremur mare imobilele riscă să se prăbuşească”, afirmă oficiali Primăriei Bucureşti.

Editor : B.P.