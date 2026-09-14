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Primăria Capitalei: 95% dintre șantierele de termoficare sunt finalizate. Câte blocuri vor fi racordate până la iarnă

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lucrari termoficare
Foto: Primăria Municipiului București Facebook
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Lucrările pentru reabilitarea rețelei de termoficare din București sunt finalizate în proporție de 95%, anunță Primăria Municipiului București. Potrivit administrației locale, până la iarnă, încă 438 de blocuri ar urma să beneficieze de o furnizare mai sigură a apei calde și căldurii.

„95% din șantierele pe termoficare sunt gata! Până în iarnă, încă 438 de blocuri vor avea apă caldă și căldură fără probleme”, a transmis PMB, luni, pe Facebook.

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Primăria precizează că termoficarea reprezintă una dintre principalele priorități de investiții ale Capitalei, iar lucrările la șantierele rămase în desfășurare vor fi accelerate.

„Termia este în topul celor mai importante investiții pentru București! Și tragem tare să avansăm cu șantierele, să le închidem pe toate anul acesta”, a mai transmis administrația locală.

Recent au fost finalizați 28 de kilometri de conductă principală, în timp ce alți 37 de kilometri se află într-un stadiu avansat de modernizare. În paralel, lucrările continuă pe alți 63 de kilometri de rețea, aflați în diferite etape de execuție.

Citește și: Primăria Capitalei a schimbat 28 km de conducte și mai are de modernizat, în această toamnă, alți 37 km. În ce stadiu se află lucrările

Proiectele sunt finanțate prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare și Programul Dezvoltare Durabilă. Investițiile vizează modernizarea a 212 kilometri de conducte de termoficare și au o valoare totală de 1,76 miliarde de lei, dintre care 1,3 miliarde de lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Separat, alți 11 kilometri de conducte din rețeaua primară, care deservesc 66 de blocuri, sunt modernizați în proporție de 95% cu bani de la bugetul local. PMB estimează că și aceste lucrări vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

În total, administrația Capitalei estimează că vor fi înlocuiți 76 de kilometri de conducte, care deservesc aproximativ 4.900 de blocuri.

Editor : Ana Petrescu

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