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Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă

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Vârsta de pensionare pentru femei. Foto Getty Images
Vârsta de pensionare pentru femei. Foto Getty Images
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Din articol
Anexa nr. 5 stabilește data exactă la care o persoană poate ieși la pensie Cum se stabilește vârsta standard de pensionare în 2026 Ce vârstă de pensionare au femeile și bărbații în 2026

Începând cu luna iulie 2026, femeile care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât cele care au dobândit acest drept în prima jumătate a anului. Modificarea este prevăzută în calendarul de eșalonare din Legea nr. 360/2023 și face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați.

Calendarul din Anexa nr. 5 stabilește, pentru fiecare generație, vârsta exactă de pensionare, luna în care poate fi solicitată pensia și perioada de cotizare necesară.

Anexa nr. 5 stabilește data exactă la care o persoană poate ieși la pensie

Anexa 5 a Legii nr. 360/2023 reprezintă documentul de referință utilizat pentru stabilirea condițiilor de pensionare. Tabelul nu indică doar vârsta standard de pensionare, ci și luna și anul în care poate fi solicitat dreptul pentru limită de vârstă, în funcție de data nașterii. Tot aici sunt prevăzute vârsta exactă la pensionare, stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv.

În practică, acest lucru înseamnă că două persoane născute în același an pot ieși la pensie la date diferite, deoarece calendarul este stabilit inclusiv în funcție de luna nașterii. De exemplu, o femeie născută în iulie 1963 poate solicita pensia în ianuarie 2026, la vârsta de 62 de ani și 6 luni, în timp ce o femeie născută în decembrie 1963 se poate pensiona în iulie 2026, la 62 de ani și 7 luni. Diferența rezultă din calendarul de eșalonare prevăzut de lege.

Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 1
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 1
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Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 1
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Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 2
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Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 3
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 4 | Poza 4 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 4
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 5 | Poza 5 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 5
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 6 | Poza 6 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 6
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 7 | Poza 7 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 7
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 8 | Poza 8 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pagina 8
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 9 si 10 | Poza 9 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 9 si 10
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 11 si 12 | Poza 10 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 11 si 12
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 13 si 14 | Poza 11 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 13 si 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 15 si 16 | Poza 12 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 15 si 16
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 17 si 18 | Poza 13 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 17 si 18
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 19 | Poza 14 din 14
Anexa 5, vârstele standard de pensionare - stagii de cotizare, pag 19
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Cum se stabilește vârsta standard de pensionare în 2026

Legea stabilește o vârstă standard de pensionare de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, însă, atingerea acestei vârste se realizează etapizat, prin creșterea graduală a vârstelor standard de pensionare, conform calendarului prevăzut în Anexa nr. 5.

Prin urmare, persoanele care se pensionează în anul 2026 nu trebuie să se raporteze doar la pragul final de 65 de ani, ci la eșalonarea prevăzută de lege. Data la care poate fi solicitată pensia pentru limită de vârstă este stabilită în funcție de luna și anul nașterii fiecărui asigurat, astfel încât inclusiv două persoane născute în același an pot îndeplini condițiile de pensionare la momente diferite.

  • Anunțul a fost făcut și de Casa Națională de Pensii Publice, printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Ce vârstă de pensionare au femeile și bărbații în 2026

În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani. Pentru femei, calendarul de eșalonare continuă și în acest an. Astfel, persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare în perioada ianuarie-iunie se pot pensiona la vârsta de 62 de ani și 6 luni. Începând cu luna iulie, vârsta standard crește la 62 de ani și 7 luni și rămâne la acest nivel până la sfârșitul anului 2026.

  • Această majorare face parte din procesul de egalizare treptată a vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați, care se va încheia în anul 2035, când și femeile vor avea o vârstă standard de pensionare de 65 de ani.

Ce tipuri de pensii sunt prevăzute de lege

Legea nr. 360/2023 reglementează întregul sistem public de pensii și stabilește condițiile de acordare a principalelor categorii de prestații. Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș.

Actul normativ prevede că o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele acordate în sistemul public. Totodată, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă sunt îndeplinite condițiile privind stagiul de cotizare contributiv prevăzute de lege.

Editor : C.S.

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