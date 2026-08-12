Serviciul de securitate al Ucrainei anunţă că trei nave de război au fost lovite în atacul asupra portului rusesc Novorossiysk

Serviciul de securitate SBU al Ucrainei a anunţat miercuri că forţele Kievului au atacat trei nave de război şi alte instalaţii într-un atac cu drone şi rachete asupra bazei navale ruseşti de la Novorossiysk de la Marea Neagră, relatează Reuters.

Un comunicat al SBU pe Telegram a precizat că două dintre nave, fregatele Amiral Essen şi Amiral Makarov, transportau rachete ruseşti Kalibr. A treia era o navă de patrulare.

„Atacul asupra acestei baze are o semnificaţie strategică”, se arată în comunicat.

„SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a controla Marea Neagră şi de a-şi folosi forţele navale pentru a purta războiul împotriva Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Ucraina a lovit oraşul-port rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marţi spre miercuri, atac care, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a ţintit acolo baza navală rusă, în timp ce surse ruseşti vorbesc de asemenea despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, au relatat miercuri agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, regiune unde se află oraşul Novorossiysk, a declarat că un val masiv de atacuri ucrainene a vizat zona şi a ucis cel puţin două persoane, inclusiv un copil de 8 ani.

Ucraina a încetat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul

Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări în acest sens din partea vicepreşedintelui SUA, JD Vance, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni.

Potrivit publicaţiei, solicitarea de luna trecută a survenit pe fondul preocupării SUA că Ucraina destabilizează pieţele petroliere şi afectează companiile americane prin atacarea petrolierelor care transportă ţiţei din Kazahstan către un terminal al Caspian Pipeline Consortium (CPC) din respectivul port.

Editor : Liviu Cojan