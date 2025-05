Situația rămâne critică în zonele grav afectate de inundații din județul Covasna. Echipajele de intervenție sunt în continuare pe teren și se luptă cu apa care a pătruns în casele oamenilor. Pompierii și localnicii au salvat cu bărcile animalele care au mai rămas în gospodării și să recupereze ce au mai putut din case.

Debitul apei se menține la fel, chiar dacă ploile s-au oprit, iar zona inundată arată ca un lac, casele fiind înconjurate de apă. Localnicii au mai încercat ieri să vină să își mai salveze din lucruri, dar accesul poate fi făcut doar cu bărcile.

Sute de persoane au fost evacuate, majoritatea familiilor au plecat de bunăvoie din zonă, însă altele au refuzat să fie evacuate de către autorități, așa că acum sunt izolate în casă.

Codul roșu este valabil doar pentru Râul Negru până astăzi la ora 12.00, râul care trece prin zone din județul Covasna. Sunt făcute lucrări și la consoidarea digului de pe malul acestui râu pentru ca apa să nu se reverse și să inunde alte case. Apa măsoară aproape un metru și jumătate, poate chiar mai mult, au spus autoritățile.

Claudiu a muncit timp de 6 ani printre străini și a strâns fiecare ban pentru a își îndeplini visul de a avea o casă în România. Într-o singură noapte, viitura care a măturat comuna Băcel a distrus tot ceea ce a clădit.

„De anul trecut am început să ridic casa. Am stat 6 ani în Belgia și m-am întors acasă să rămân aici în țară, dar nu am nicio posibilitate”, a spus Claudiu, la Digi24.

În încercarea disperată de a mai salva ceva, bărbatul a intrat în mijlocul apei și s-a întors doar cu două rețete ca să își poată cumpăra medicamente.

„Azi noaptea la 1 am intrat a doua oară în casă și a fost apa până la brâu, acum e mai sus. Tot ce este în casă în interior trebuie refăcut din nou. Se putea reface digul acolo, se știa foarte bine că este foarte multă apă. Se putea reface digul și nu i-a interesat. Dacă va continua tot așa, sigur o să plec definitiv din țară”, a mai explicat Claudiu.

La o fabrică de mobilă din Boroșneu Mare, județul Covasna pagubele sunt uriașe. Apa a intrat în halele de producție.

„Mașinile de șlefuit și de tăiat lemne. Am scos tot ce se putea scoate. Am scos motorul care era mai jos. Ce era mai ușor am pus pe paleți. Cred că sunt 20% șanse să mai putem să recuperăm ceva”, a precizat un bărbat de la fabrica respectivă.

Sunt distruse și culturile fermierilor din județul Galați. Sute de hectare de teren agricol cultivate cu legume sau cu cereale sunt compromise în totalitate.

„Porumb, eu am porumb, colegii au și floare, au și soia. În funcție de zona în care sunt procentele sunt mai mari sau mai mici de stagnare a apei la suprafață și bineînțeles asta duce la asfixierea plantelor pe termen lung”, a declarat Cătălin Ionescu, fermier, pentru Digi24.

„Suprafața totală afectată e de vreo 50 de hectare. Nu vom mai avea producțiile planificate. Noi încercăm să scoatem apa din sol. Intervenim cu motopompe, facem șanțuri cu buldoexacavatoare ca să mai diminuăm pierderile”, a completat Alex Marciuc, fermier.

Sute de persoane evacuate, peste o mie de oameni izolați și aproape 300 de gospodării din Covasna, sub ape

În jur de 300 de gospodării din judeţul Covasna au fost inundate după revărsarea unor râuri, cele mai afectate localităţi fiind Boroşneu Mare, Băcel şi Lunca Mărcuşului, potrivit ultimului bilanț făcut de IGSU. Peste 300 de persoane rămân evacuate în Covasna, Braşov şi Botoşani, în timp ce peste o mie de persoane din judeţele Bacău şi Neamţ sunt izolate din perspectiva accesului rutier. Astfel, în intervalul 29 mai, ora 07.00 - 30 mai, ora 07.00, urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 35 de localități din 13 județe (AG, BC, BV, CV, DB, GL, HR, IS, NT, PH, SV, VS, VN), unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 344 gospodării, de pe o În județul Covasna, cele mai afectate localități sunt Boroșneu Mare, Băcel și Lunca Mărcușului unde aproximativ 300 gospodării sunt inundate ca urmare a revărsării râurilor din zonă. De asemenea 1.087 de persoane din localitățile Ciugheș (1.060), județul Bacău și Îngărești (27), județul Neamț rămân în continuare izolate rutier. Există acces pietonal și cu autovehicule de teren. Citește și: Ministrul Mediului explică care este situația în țară privind inundațiile. Ce spune despre pericolul de la Salina Praid În localitatea Boroșneu Mare din județul Covasna este în continuare deversată controlat apa, prin două breșe (una realizată în 27 mai și una realizată în cursul zilei de 28 mai) în digul de apărare al pârâului Zagon, pe aproximativ 800 ha teren arabil și pășune. În această dimineață, 309 persoane rămân în continuare evacuate, astfel: Covasna – 300 (Băcel, Chichiș, Lunca Mărcușului, Boroșneu Mare); Botoșani – 2 (Coșula) și Brașov – 7 (Podul Olt). În prezent, nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor meteorologice, mai spune IGSU. La momentul bilanțului transmis de IGSU, sunt intervenții în desfășurare în două județe, Brașov și Covasna.

Râul Negru și râul Olt sunt în continuare peste cota de inundație

„În ultimele zile am avut precipitații abundente și au crescut toate râurile curgătoare la nivelul județului Covasna. La ora actuală pârâurile au intrat în normalitate ca debit, iar Râul Negru și râul Olt încă este peste cota de inundație. Sigur a fost nevoie sprijin din partea autorităților. efective ale MAI, inclusiv ale Ministerul Apărării Naționale au fost dirijate în aceste zone afectate. Am reușit să salvăm oamenii, n-am avut nicio problemă în acest sens, dar în schimb în trei localități, multe gospodării, în total între 221-221 gospodării a fost afectate. Ieri am reușit să stabilizăm situația de urgență, iar într-o localitate din comuna Dobârlău, satul Lunca Mărcușului, au reușit să se întoarcă în locuințele lor cetățenii”, a explicat Ráduly István, pentru Digi24. El a mai spus că „la ora actuală nu mai e nimeni dintre cetățeni autoevacuați sau evacuați în soli de sport sau cu mine culturale, întrucât majoritatea s-au cazat la rude și la apropiați”. Citește și: Alertă de inundații în țară. Zeci de localități sub apă, sute de oameni evacuați. Fechet: „Trecem printr-o perioadă critică” „Nu putem încă să evaluăm pagubele, întrucât acest demers putem să începem numai după retragerea apei”, a adăugat prefectul județului Covasna. „Încă avem în cuta de în cota de inundații Râul Negru, iar localitățile Băcel și Boroșneu Mare este în atenția noastră. Efectivele de la ISU sunt prezente și la ora actuală lucrăm la evacuarea apei din localitatea Boroșneu Mare și la stabilizareadigului de protecție al Râului Negru în zona satului Băcel”, a mai spus Ráduly István.

Prefectul județului Covasna Ráduly István a declarat, vineri la Digi24, că râul Negru și râul Olt sunt în continuare peste cota de inundație.

