Ce spune Salrom despre lucrările de la Salina Praid pentru prevenirea inundațiilor. „Au fost investiţii majore în 2024”

Societatea Naţională a Sării precizează că, în cursul anului 2024, Salrom a făcut „investiţii majore” din fonduri proprii la Salina Praid - grav afectată de inundaţi - pentru remedierea şi prevenirea unor asrfel de situaţii. Conducerea Salrom a subliniat însă că societatea comercială are ca principal scop exploatarea sării, „nu regularizarea cursurilor de apă”. În plus, „nu este proprietara şi nu are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund” şi nici atribuţii în privinţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, anunță societatea, citată de news.ro.

Potrivit conducerii societăţii, în 2024, a fost realizat la Salina Praid, printre altele, un „bypass” din ţevi montate pe un pat de argilă compactată, fiind curăţată și albia pârâului Corund.

„În cursul anului 2024, Salrom a făcut investiţii majore, din fonduri proprii, pentru remedierea şi prevenirea unor eventuale inundaţii. Am realizat un bypass de 96 de metri lungime din ţevi corugate montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geomembrană impermeabilă, am curăţat albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, golurile şi crăpăturile de dizolvare identificate fiind ulterior umplute cu beton, am construit un canal suplimentar de siguranţă destinat preluării unor debite care depăşea capacitatea ţevilor de bypass și am refăcut digul albiei pârâului Corund pentru protecţia în cazuri de viitură”, se arată într-un comunicat de presă al Salrom, publicat pe site-ul instituţiei.



Sursa citată menţionează că toate aceste investiţii au depăşit două milioane de lei, lucrările menţionate fiind executate „conform indicaţiilor reprezentanţilor ABA Mureş/SGA, Salrom neavând specialişti în domeniul lucrărilor hidrotehnice”.

„ Lucrări de urgență ”



Conducerea Salrom a precizat că, pe parcursul anului 2025, erau în curs de derulare: un contract semnat pentru proiectarea şi execuţia unei lucrări de betonare şi impermeabilizare a albiei pârâului Corund pe o lungime de 1,3 kilometri, în valoare de 10 milioane de lei şi o achiziţie viitoare pentru analiză şi solicitare avize cu scopul betonării şi impermeabilizării unei albii suplimentare în lungime de 270 de metri, proiectare şi execuţie a cărei valoare estimată este de un milion de lei.



„În paralel, în 2025 se efectuau lucrări de urgenţă legate de impermeabilizarea albiei şi astuparea sufoziunilor apărute, a căror valoare a depăşit 2,2 milioane de lei. Toate sumele de mai sus sunt din fonduri proprii SNS SA, valoarea totală fiind de aproximativ 15,2 milioane de lei”, se arată în comunicatul citat.



Potrivit conducerii Salrom, societatea comercială are ca principal scop exploatarea sării, „nu regularizarea cursurilor de apă”.



„În plus, Societatea Naţională a Sării SA nu este proprietara şi nu are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund, şi nici nu are atribuţii în:- întreţinerea şi operarea digurilor, barajelor, acumulărilor şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.- curăţarea albiilor râurilor şi a canalelor pentru a preveni blocajele”, se mai arată în comunicatul citat.

„Intervenții grele, de impact”





Conducerea Salrom consideră că, în contextul ultimelor evenimente, societatea a acţionat „prompt şi eficient”, realizând, din surse proprii şi într-un timp scurt, lucrări de urgenţă, care au avut ca scop asigurarea continuităţii în exploatarea minieră, pentru a nu afecta economia locală.



„Aceste intervenţii au fost grele, necesare şi de impact, însă sunt doar un pas în strategia pe termen lung a companiei de a asigura un mediu sigur şi stabil pentru comunitate şi pentru activitatea economică”, menţionează Salrom.



Potrivit sursi citate, „din păcate”, în ultima perioadă, dar mai ales în dimineaţa de 27 mai, debitul pârâului Corund a fost de 60 m³/sec, adică de 100 ori mai mare faţă de debitul mediu normal, fiind cel mai mare debit înregistrat în ultimii 30 de ani.

Între timp, zeci de oameni s-au adunat, joi, în faţa Salinei Praid după ce au aflat că s-a inundat şi zona turistică şi că, în scurt timp, mina va fi inundată total, informează Agerpres și hirado.hu. Oamenii, proprietari de pensiuni, de restaurante sau simpli localnici, sunt revoltaţi că s-a ajuns în această situaţie şi susţin că se ştia de ani de zile că există infiltraţii în salină, dar nu s-au luat măsuri pentru rezolvarea problemei.

Editor : C.A.