Vreme mai caldă decât normalul în București. Vânt puternic în mai multe zone din țară, cod galben în Caraș-Severin

ANM anunță vreme mai caldă decât normalul perioadei în București în următoarele zile. Foto: Profimedia Images
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme mai caldă decât normalul perioadei în București în următoarele zile, în timp ce în alte zone ale țării sunt așteptate intensificări ale vântului. Meteorologii au emis și un cod galben pentru județul Caraș-Severin.

Potrivit ANM, în intervalul 8 martie, ora 10:00 – 10 martie, ora 22:00, în București temperaturile vor fi peste mediile multianuale, cerul va fi în general senin sau variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Astfel, în perioada 8 martie, ora 10:00 – 9 martie, ora 08:00, temperatura maximă va ajunge la 12–13 grade, iar cea minimă va coborî la -2…1 grad.

Între 9 martie, ora 08:00 – 10 martie, ora 08:00, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile se vor menține similare, cu o maximă de aproximativ 12 grade și minime între -1 și 1 grad.

În intervalul 10 martie, ora 08:00 – 10 martie, ora 22:00, vremea rămâne frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi maxime în jurul a 14 grade.

Meteorologii precizează că pentru municipiul București nu va fi în vigoare nicio avertizare sau atenționare meteorologică în perioada menționată.

Intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

În schimb, ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 8 martie, ora 20:00 – 10 martie, ora 22:00, privind intensificări temporare ale vântului.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în sud-vestul țării, în Carpații Meridionali, iar marți (10 martie) local și în Moldova. Rafalele vor atinge în general 40–50 km/h, iar în zona montană înaltă 60–80 km/h.

Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin

De asemenea, meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru județul Caraș-Severin, valabilă în intervalul 8 martie, ora 22:00 – 10 martie, ora 22:00.

În această perioadă, vântul va avea intensificări locale cu viteze de 50–65 km/h, iar izolat rafalele pot ajunge la 70 km/h.

Meteorologii recomandă prudență în zonele afectate de vânt puternic, în special în zonele montane și pe drumurile expuse rafalelor.

Editor : Ana Petrescu

