Live TV

Ce se întâmplă cu vremea după un final de aprilie mai rece decât în mod obișnuit. Prognoza pentru luna mai

Data publicării:
oameni intr-o padure cu flori si copaci
Foto: Profimedia
Din articol
Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026 Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026 Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, în intervalul 27 aprilie - 25 mai, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei la început, apoi temperaturile revin treptat la valori obișnuite, iar precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea estică a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și sudvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
Digi Sport
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mai multe persoane se relaxeaza in Gradina Japoneza din Parcul Herastrau, in Bucuresti,
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni. Prognoza până pe 10 mai, în fiecare regiune
om cu un copil prin parc si soare
Weekend cu temperaturi de vară, dar și vânt puternic. Meteorologii anunță cum se va schimba vremea în următoarele zile
vant puternic ANM cod vant
Alertă de vânt puternic duminică: cod portocaliu în Moldova, sud-est și la munte. Meteorologii anunță rafale violente HARTA
femeie cu umbrela in vant
Alertă de vânt puternic în 21 de județe: ANM a emis cod galben. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
padure primavara, cu flori si soare printre copaaci
Meteorologii anunță vreme rece de 1 Mai. Estimări pentru următoarele patru săptămâni
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns...
Romanian PM Bolojan Unveils Interim Ministers as Social Democrats Leave Government, Bucharest, Romania - 23 Apr 2026
Nemulțumire la Bruxelles. PSD nu i-a anunțat nici pe socialiștii...
plenul parlamentului
Ilie Bolojan acuză că PSD și AUR au un plan să preia guvernarea și nu...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu îi numește caraghioși pe susținătorii lui Bolojan: „E criză...
Ultimele știri
Marco Rubio spune că Iranul folosește o „armă nucleară economică împotriva lumii şi se laudă cu asta”
Taxă de 5% pentru miliardarii din California va ajunge la vot, în noiembrie: inițiativa a strâns peste 1,5 milioane de semnături
Presa din UE este „sub atac susținut”, arată noul raport Liberties. România, printre țările cu campanii de discreditare a jurnaliștilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus se aliniază cu Pluto pe 28 aprilie, iar adevăruri ascunse ies la iveală. Zodiile care primesc mesaje...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac: "E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale