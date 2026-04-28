Ce se întâmplă cu vremea după un final de aprilie mai rece decât în mod obișnuit. Prognoza pentru luna mai

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, în intervalul 27 aprilie - 25 mai, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei la început, apoi temperaturile revin treptat la valori obișnuite, iar precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea estică a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și sudvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Editor : C.S.