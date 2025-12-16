Statele Unite includ Clan del Golfo pe lista organizațiilor teroriste străine. Peste 7.500 de membri și trafic masiv de cocaină

Statele Unite au anunţat, marţi, desemnarea unui cartel columbian al drogurilor, Clan del Golfo, drept „organizaţie teroristă străină”.

Acest cartel „este o organizaţie criminală puternică şi violentă, cu mii de membri”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, citat într-un comunicat, care a menționat că principala sursă de venit a grupării este traficul de cocaină, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Clan del Golfo este responsabil pentru atacuri teroriste împotriva oficialilor guvernamentali, membrilor forţelor de ordine, militarilor şi civililor din Columbia”, a adăugat secretarul de stat.

Administraţia Trump a desemnat deja mai multe carteluri ale drogurilor din America Latină drept organizaţii teroriste şi desfăşoară atacuri împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Caraibe şi Pacific.

Clan del Golfo este o organizaţie fondată pe rămăşiţele fostelor miliţii de extremă dreapta demobilizate în anii 2000 şi numără în prezent peste 7.500 de membri, potrivit serviciilor secrete columbiene.

Fiind cel mai mare exportator de cocaină din lume şi implicat şi în extorcare şi minerit ilegal, Clan del Golfo reprezintă una dintre principalele provocări de securitate pentru guvernul columbian.

Guvernul columbian şi acest grup armat participă însă la negocieri sub auspiciile Qatarului, care vizează dezarmarea grupării paramilitare.

Clan del Golfo insistă să fie tratat ca o organizaţie politică, şi nu ca un cartel criminal, şi prin urmare solicită să beneficieze de un tratament judiciar diferenţiat, similar cu cel rezervat gherilelor din Columbia: Armata de Eliberare Naţională (ELN) sau fostele Forţe Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), care au semnat pacea în 2016.

Editor : Ana Petrescu