Live TV

Statele Unite includ Clan del Golfo pe lista organizațiilor teroriste străine. Peste 7.500 de membri și trafic masiv de cocaină

Data publicării:
droguri in valiza pistol
Foto: Getty Images

Statele Unite au anunţat, marţi, desemnarea unui cartel columbian al drogurilor, Clan del Golfo, drept „organizaţie teroristă străină”.

Acest cartel „este o organizaţie criminală puternică şi violentă, cu mii de membri”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, citat într-un comunicat, care a menționat că principala sursă de venit a grupării este traficul de cocaină, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Clan del Golfo este responsabil pentru atacuri teroriste împotriva oficialilor guvernamentali, membrilor forţelor de ordine, militarilor şi civililor din Columbia”, a adăugat secretarul de stat.

Administraţia Trump a desemnat deja mai multe carteluri ale drogurilor din America Latină drept organizaţii teroriste şi desfăşoară atacuri împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Caraibe şi Pacific.

Clan del Golfo este o organizaţie fondată pe rămăşiţele fostelor miliţii de extremă dreapta demobilizate în anii 2000 şi numără în prezent peste 7.500 de membri, potrivit serviciilor secrete columbiene.

Fiind cel mai mare exportator de cocaină din lume şi implicat şi în extorcare şi minerit ilegal, Clan del Golfo reprezintă una dintre principalele provocări de securitate pentru guvernul columbian.

Guvernul columbian şi acest grup armat participă însă la negocieri sub auspiciile Qatarului, care vizează dezarmarea grupării paramilitare.

Clan del Golfo insistă să fie tratat ca o organizaţie politică, şi nu ca un cartel criminal, şi prin urmare solicită să beneficieze de un tratament judiciar diferenţiat, similar cu cel rezervat gherilelor din Columbia: Armata de Eliberare Naţională (ELN) sau fostele Forţe Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), care au semnat pacea în 2016.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu musk si trump
Elon Musk revine în tabăra republicanilor lui Trump. Miliardarul a început să scrie cecuri pentru alegerile din 2026
vladimir putin si donald trump
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri
miliardarul chinez Xu Bo / copiii lui Xu Bo născuți de mame-surogat în SUA
O dinastie de neoprit: „Primul tată al Chinei” și ceilalți miliardari chinezi care fac zeci sau sute de copii în SUA cu mame-surogat
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți au discutat cinci ore fără să poată ajunge la un compromis
Screenshot 2025-10-22 150726
Cum îi modelează Donald Trump pe potențialii candidați democrați la alegerile prezidențiale din 2028
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-18T153229.769
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică...
Ultimele știri
Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti
Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că Gabi Tamaș e noul concurent Survivor România 2026, a venit anunțul momentului: ”Mult...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Noi ajutoare financiare pentru pensionari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...