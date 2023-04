Taxe mai mari cu aproape 14% în București, din 2024. Cât va fi impozitul pentru un apartament cu 3 camere

Taxele şi impozitele locale vor fi majorate cu 13,8% de anul viitor, în Bucureşti, pe baza ratei inflaţiei, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de joi. Pentru un apartament cu trei camere, spre exemplu, impozitul va fi mai mare cu 40 de lei. Și șoferii vor plăti mai mult în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii - pentru cele cu un motor mic taxele cresc cu 10 lei, în timp ce diferențele depășesc 700 de lei pentru mașinile puternice.

De anul viitor, bucureștenii vor plăti taxe și impozite mai mari cu aproape 14%, după ce proiectul aflat în dezbatere în Consiliul General al Capitalei a fost votat. Și asta pentru că în Codul Fiscal este prevăzută o creștere a acestora în funcție de rata inflației.

Astfel, în cazul mașinilor cu motor între 1601 şi 2000 centimetri cubi, inclusiv, impozitul a crescut cu peste 20 de lei, în timp ce la maşinile foarte puternice, diferența este de peste 700 de lei. În schimb, în cazul automobilelor hibride, impozitul se reduce cu 95%.

Se scumpesc și locurile de parcare de reședință. De exemplu, dacă acum cei care locuiesc in zona A platesc 600 de lei pe an, de la anul vor plati 683 lei. Pentru cei care locuiesc in zona B, tariful crește de la 500 la 569 lei.

Mai mult vom achita și pentru impozitele pentru locuințe. Spre exemplu, la un apartament cu două camere de 50 de metri pătrați, diferenta este de 27 lei in zona A, iar pentru un apartament de 3 camere impozitul crește de la 292 la 332 lei tot în zona A. Aceste valori prevăd reducerea de 10% dacă impozitul e plătit până pe 31 martie.

Pentru terenul intravilan care au construcţii, creșterile sunt uriașe, de aproape 1700 de lei, tot în zona A. În 2023, taxele şi impozitele locale au fost majorate cu 5,1%, după majorarea de anul trecut de 2,6%.

Majoritatea taxelor și impozitelor sunt încasate de primăriile de sectoare și sunt esențiale pentru investițiile pe plan local.

Hotărârea a fost adoptată cu 31 de de voturi "pentru", o abţinere şi 19 "împotrivă".



În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%. Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie, până pe 31 martie, a impozitului/taxei pe clădiri, pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport datorate de contribuabili pentru întregul an este de 10%.



Potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite cifre în lei, sumele respective se indexează anual, până pe 30 aprilie, de consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.



Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.



Conform adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru 2022 rata inflaţiei este 13,8%.



"Este o obligaţie legală pe care Consiliul General o are de a majora aceste taxe cu rata inflaţiei", a declarat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.



Potrivit consilierului general PSD Rareş Hopincă, creşterea taxelor şi impozitelor locale nu este obligatorie, iar grupul PSD din CGMB nu o va vota. "Este decizia primarului general de a pune pe ordinea de zi acest proiect (...) Consider că nu este oportun, pe fondul crizei economice (...) să creştem taxele şi impozitele locale pentru bucureşteni", a afirmat Rareş Hopincă.

